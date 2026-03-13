Dworzec Canfranc przestał być używany w latach 70. Od 2023 roku przyjmuje gości, bo stał się luksusowym hotelem.
Gdy powstawał, był dumą Hiszpanii. Jego imponująca, pełna elegancji bryła odcinała się na tle Pirenejów. Powstawał jako element kluczowego węzła komunikacyjnego w tej części Europy. Po kilku dekadach okazał się niepotrzebny. Tragiczny wypadek i przebudowa linii kolejowych sprawiły, że ruch na trasie do stacji Canfranc zamarł.
Imponujący dworzec zamknięto. Wydawało się, że dla Canfranc Estación nie ma ratunku. Zabytkowy budynek dworca w hiszpańskich Pirenejach przez wiele lat stał opuszczony, słabła też wiara, że ten niesamowity obiekt może odzyskać świetność.
Mimo to przepiękny obiekt przyciągał turystów z całego świata, zwabionych majestatem budynku dawnego dworca, który zaczęto nazywać „Titanikiem w Pirenejach”. Przez lata losy obiektu były niepewne, brak było koncepcji na to, co dalej z opuszczonym kolosem, który, choć pozostawał zamknięty i nie padł ofiarą wandali, był w coraz gorszym stanie.
Na szczęście udało się. Secesyjny obiekt stał się pięciogwiazdkowym hotelem, który przyjmuje gości. Z okien roztacza się przepiękny widok na zbocza Pirenejów. Z pomocą funduszy unijnych władze Aragonii uratowały dworzec od popadnięcia w ruinę. Metamorfoza obiektu się powiodła. Wnętrza, zamiast pasażerów oczekujących na przyjazd pociągów, wypełniają goście hotelowi, a dawne pomieszczenia dworcowe zmieniono w luksusowe pokoje, apartamenty i jadalnie.
Mierzy 240 metrów długości i mieści 104 pokoje, w jego luksusowych wnętrzach niegdyś znajdowały się bary, restauracje i salony, a także hotel, w którym za nocleg zapłacić trzeba było bajońskie sumy. Dziś odnowione i przywołujące ducha dawnego hotelu wnętrza ponownie goszczą turystów z całego świata.
Autorem projektu renowacji jest hiszpański architekt Fernando Ramírez de Dampierre. Zadbał o to, aby zachować historyczny charakter budynku, a zarazem zaadaptować w nim wszystkie nowoczesne rozwiązania godne pięciogwiazdkowego hotelu. Wiernie odtworzono oryginalne kolory fasady i okna.
Ze szczególną troską odtworzono wszystkie detale spektakularnego holu — serca stacji. Prowadzi on do recepcji znajdującej się w historycznym lobby. Tam i we wszystkich wnętrzach hotelu zastosowano szlachetne materiały i tekstylia przywołujące dawny wystrój, w których secesja miesza się z art déco. Nawet ubiór obsługi hotelowej nawiązuje do uniformów sprzed ponad stu lat.
Ciekawym dodatkiem — i pewnym novum w wystroju hotelu — są dekoracje nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Aragonii. Obicia mebli i inne tekstylne elementy dekoracyjne zawierają wzory i kolory charakterystyczne dla tradycyjnych regionalnych ubiorów.
W hotelu znajdują się też trzy klimatyczne restauracje funkcjonujące według różnych koncepcji. W jednej z nich goście mogą skosztować legendarnego Śniadania Królewskiego, zaś dwie pozostałe zaadaptowano w dwóch wagonach. Za cały projekt gastronomiczny odpowiada para słynnych hiszpańskich szefów kuchni: Eduardo Salanova i Ana Acín.
Na pierwszym piętrze ulokowano z kolei luksusowe spa. Nie zabrakło w nich podgrzewanego basenu i strefy fitness, a także biblioteki, w której działa również cocktail bar.
Międzynarodowy Dworzec Kolejowy Canfranc otwarto w 1928 r. Była to największa stacja łącząca linie kolejowe między Francją a Hiszpanią, a także największy i z pewnością najbardziej imponujący dworzec w Europie. Od samego początku przepiękny secesyjny budynek budził zachwyt przyjezdnych.
Niestety, wojna domowa w Hiszpanii sprawiła, że stację zamknięto. W czasie II wojny światowej dworzec odegrał dość ponurą rolę. Dokumenty celne odnalezione w 2000 roku w opuszczonym wówczas budynku potwierdzają, że stacja kolejowa Canfranc była centrum haniebnej wymiany handlowej. Hiszpania tą trasą dostarczała III Rzeszy wolfram niezbędny do produkcji czołgów w zamian za nazistowskie złoto, a także kosztowności czy dzieła sztuki zrabowane europejskim Żydom. Jest też i szlachetna karta – przez stację w Canfranc Żydzi uciekali z okupowanej Francji. Tędy też przekazywano ruchowi oporu we Francji informacje o zamierzeniach Niemców.
Po wojnie ponownie otwarto dworzec, jednak 27 marca 1970 r. miał miejsce tragiczny wypadek lokomotowy, wskutek którego runął most Estanguet po francuskiej stronie Pirenejów – kluczowy dla linii kolejowej, przy której leży Canfranc. Mostu nie odbudowano, więc dalsze funkcjonowanie dworca Canfranc nie miało racji bytu.
Z czasem obiekt zaczął popadać w ruinę. Nadal odwiedzało go wiele osób: turyści, amatorscy i profesjonalni fotografowie, miłośnicy urbexu, a także — niestety — wandale. W końcu budynek trafił na hiszpańską listę chronionych dóbr kultury i zaczęła się wieloletnia walka o przywrócenie mu dawnego blasku.
Właścicielem dworca w Canfranc pozostaje rząd Aragonii, z kolei hotelem zarządza koncern Barceló. Do inicjatywy odnowienia „lśniącego klejnotu secesji”, jak wielu nazywa dworzec Canfranc, przyłączyli się również Francuzi i okoliczni mieszkańcy. Oprócz odbudowy starego hotelu w Canfranc zbudowano tu też nową stację kolei regionalnych. Z kolei część terenu wokół dworca przekształcono w duży plac publiczny.
Za projekt wnętrz hotelu odpowiada studio ILMIODESIGN z Madrytu, które specjalizuje się w projektowaniu wnętrz komercyjnych, takich jak hotele, restauracje, bary czy biura. Inspirację stanowiła stylistyka lat 20., gdy powstawał projekt dworca w Canfranc.
Dotyczy to nie tylko mebli, ale też detali wyposażenia wnętrz, a nawet strojów obsługi hotelowej. Z kolei kolorystka, w jakiej utrzymane są wnętrza, ma stanowić nawiązanie do okolicznej przyrody i gór, które otaczają miejscowość Canfranc.
Ile trzeba zapłacić za nocleg w hotelu mieszczącym się w dawnym dworcu w Canfranc? Weekendowe ceny zaczynają się od ok. 2 tysięcy zł za noc – tyle trzeba wydać za zwykły pokój o powierzchni 35 m2. Apartament Royal Suite o powierzchni 100 m2 to już wydatek ok. 6000 zł za noc.
W 2025 roku hotel Canfranc Estación: A Royal Hideaway Hotel otrzymał dwa klucze (w trzystopniowej skali) w hotelowym przewodniku Michelin, nowej inicjatywie wydawcy znanych na całym świecie przewodników gastronomicznych.
