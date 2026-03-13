Gdy powstawał, był dumą Hiszpanii. Jego imponująca, pełna elegancji bryła odcinała się na tle Pirenejów. Powstawał jako element kluczowego węzła komunikacyjnego w tej części Europy. Po kilku dekadach okazał się niepotrzebny. Tragiczny wypadek i przebudowa linii kolejowych sprawiły, że ruch na trasie do stacji Canfranc zamarł.

Imponujący dworzec zamknięto. Wydawało się, że dla Canfranc Estación nie ma ratunku. Zabytkowy budynek dworca w hiszpańskich Pirenejach przez wiele lat stał opuszczony, słabła też wiara, że ten niesamowity obiekt może odzyskać świetność.

Mimo to przepiękny obiekt przyciągał turystów z całego świata, zwabionych majestatem budynku dawnego dworca, który zaczęto nazywać „Titanikiem w Pirenejach”. Przez lata losy obiektu były niepewne, brak było koncepcji na to, co dalej z opuszczonym kolosem, który, choć pozostawał zamknięty i nie padł ofiarą wandali, był w coraz gorszym stanie.

Na szczęście udało się. Secesyjny obiekt stał się pięciogwiazdkowym hotelem, który przyjmuje gości. Z okien roztacza się przepiękny widok na zbocza Pirenejów. Z pomocą funduszy unijnych władze Aragonii uratowały dworzec od popadnięcia w ruinę. Metamorfoza obiektu się powiodła. Wnętrza, zamiast pasażerów oczekujących na przyjazd pociągów, wypełniają goście hotelowi, a dawne pomieszczenia dworcowe zmieniono w luksusowe pokoje, apartamenty i jadalnie.