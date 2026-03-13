Co wolno, a czego nie wolno laureatom Oscarów? Długa lista zakazów i nakazów

Element scenografii przed Dolby Theater w Los Angeles, gdzie odbywa się ceremonia wręczenia Oscarów.
Otrzymanie statuetki Oscara jest często dla laureata lub laureatki tej prestiżowej nagrody filmowej początkiem nowego rozdziału w karierze. Nagroda oznacza wyższe zarobki i możliwość udziału w lepszych produkcjach. Żeby jednak móc się cieszyć tym statusem, trzeba spełnić określone warunki. Co wolno, a czego nie wolno laureatom Oscara?
Pierwsza ceremonia rozdania Oscarów miała miejsce w 1929 roku. Od tamtego czasu przyznająca statuetki Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (zwana w skrócie Akademią) stała się prawdziwym centrum filmowego uniwersum.
Tak jak blisko sto lat temu, tak i dzisiaj zdobycie statuetki to wielki prestiż i zaszczyt. Zanim jednak artysta czy artystka wejdą na scenę by odebrać nagrodę, muszą podpisać z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej specjalną i bardzo precyzyjną umowę.
Dokument zobowiązuje laureata czy laureatkę do przestrzegania szeregu ściśle określonych zasad. Jeżeli któraś z nich zostanie złamana, sprawca czy sprawczyni będzie musiał liczyć się z utratą nagrody, a nawet konsekwencjami prawnymi.
Jedną z najważniejszych reguł jest wprowadzony w 1951 roku zakaz sprzedaży statuetki przez laureata, o ile Akademia nie wyrazi na to zgody. Co więcej, Akademia zastrzega sobie prawo pierwokupu Oscara – za jednego dolara.
Osoby trzecie mogą odziedziczyć statuetkę po laureacie lub otrzymać ją od niego w prezencie. Jednak ich również dotyczy zakaz sprzedaży Oscara, a prawo jego pierwokupu przez Akademię wciąż pozostaje w mocy.
Akademia zastrzegła wizerunek Oscara jako swój znak towarowy. Nikt oprócz tej instytucji – również laureaci statuetek – nie może używać go w celach komercyjnych, w jakiejkolwiek formie (obrazu, zdjęcia, filmu, rzeźby, płaskorzeźby itp.).
Członkowie Akademii uzasadniają to chęcią uniknięcia obniżenia rangi Oscara jako nagrody filmowej i uczynienia go towarem. Aby stworzyć jakikolwiek wizerunek Oscara, ponownie jest potrzebna pisemna zgoda Akademii.
Żadnemu laureatowi Oscara nie może również przyjść do głowy, aby wykorzystać statuetkę jako element scenografii lub kostiumu. Dotyczy to zarówno spektakli teatralnych, jak i produkcji filmowych i telewizyjnych.
Zdobywca Oscara nie może też pojawić się w reklamie ani ze statuetką, ani z jej reprodukcją w jakiejkolwiek formie. Jeżeli nagrodę przyznano filmowi, wizerunek Oscara lub nazwa nagrody może pojawić się na przykład w napisach końcowych, ale tylko na konkretnych, ściśle ustalonych warunkach.
Nikt nie może również wykorzystywać żadnej z oficjalnych nazw nagrody, które Akademia zastrzegła jako znaki towarowe. Krótko mówiąc, nikt – zwłaszcza laureaci – nie posiada praw ani do wizerunku Oscara, ani do żadnej z zastrzeżonych nazw tej nagrody.
