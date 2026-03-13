Co wolno, a czego nie wolno laureatom Oscarów? Długa lista zakazów i nakazów

Dokument zobowiązuje laureata czy laureatkę do przestrzegania szeregu ściśle określonych zasad. Jeżeli któraś z nich zostanie złamana, sprawca czy sprawczyni będzie musiał liczyć się z utratą nagrody, a nawet konsekwencjami prawnymi.

Jedną z najważniejszych reguł jest wprowadzony w 1951 roku zakaz sprzedaży statuetki przez laureata, o ile Akademia nie wyrazi na to zgody. Co więcej, Akademia zastrzega sobie prawo pierwokupu Oscara – za jednego dolara.

Osoby trzecie mogą odziedziczyć statuetkę po laureacie lub otrzymać ją od niego w prezencie. Jednak ich również dotyczy zakaz sprzedaży Oscara, a prawo jego pierwokupu przez Akademię wciąż pozostaje w mocy.

Co wolno – i czego nie wolno zdobywcom Oscarów?

Akademia zastrzegła wizerunek Oscara jako swój znak towarowy. Nikt oprócz tej instytucji – również laureaci statuetek – nie może używać go w celach komercyjnych, w jakiejkolwiek formie (obrazu, zdjęcia, filmu, rzeźby, płaskorzeźby itp.).

Członkowie Akademii uzasadniają to chęcią uniknięcia obniżenia rangi Oscara jako nagrody filmowej i uczynienia go towarem. Aby stworzyć jakikolwiek wizerunek Oscara, ponownie jest potrzebna pisemna zgoda Akademii.

Żadnemu laureatowi Oscara nie może również przyjść do głowy, aby wykorzystać statuetkę jako element scenografii lub kostiumu. Dotyczy to zarówno spektakli teatralnych, jak i produkcji filmowych i telewizyjnych.