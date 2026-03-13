Co wolno, a czego nie wolno laureatom Oscarów? Długa lista zakazów i nakazów

Nagroda Akademii Filmowej to wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Wiąże się z nią jednak cały szereg ograniczeń i restrykcji, którym muszą się poddać zdobywcy Oscarów. Ich lista jest długa.

Publikacja: 13.03.2026 15:18

Element scenografii przed Dolby Theater w Los Angeles, gdzie odbywa się ceremonia wręczenia Oscarów.

Foto: ANGELA WEISS / AFP

Izabela Popko

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie obowiązki przyjmują na siebie laureaci Oscara po otrzymaniu nagrody?
  • Jakie działania są zabronione posiadaczom statuetki Oscara?
  • Jaka podstawa prawna reguluje posiadanie i użytkowanie prestiżowego wyróżnienia?
  • Jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie tych regulacji?
  • Jakie ograniczenia dotyczą komercyjnego wykorzystania wizerunku lub nazwy Oscara?
  • Czy te zasady obejmują również osoby inne niż pierwotny laureat?

Otrzymanie statuetki Oscara jest często dla laureata lub laureatki tej prestiżowej nagrody filmowej początkiem nowego rozdziału w karierze. Nagroda oznacza wyższe zarobki i możliwość udziału w lepszych produkcjach. Żeby jednak móc się cieszyć tym statusem, trzeba spełnić określone warunki. Co wolno, a czego nie wolno laureatom Oscara?

Oscary 2026: Reguły, które obowiązują zdobywców nagród

Pierwsza ceremonia rozdania Oscarów miała miejsce w 1929 roku. Od tamtego czasu przyznająca statuetki Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (zwana w skrócie Akademią) stała się prawdziwym centrum filmowego uniwersum.

Tak jak blisko sto lat temu, tak i dzisiaj zdobycie statuetki to wielki prestiż i zaszczyt. Zanim jednak artysta czy artystka wejdą na scenę by odebrać nagrodę, muszą podpisać z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej specjalną i bardzo precyzyjną umowę.

Czytaj więcej

Do 2028 r. muzeum w Rotterdamie ma gromadzić ok. 7,5 miliona fotografii.
Sztuka
Najnowsze muzeum w Europie. Dawny magazyn kawy stał się domem dla milionów zdjęć
Reklama
Reklama

Dokument zobowiązuje laureata czy laureatkę do przestrzegania szeregu ściśle określonych zasad. Jeżeli któraś z nich zostanie złamana, sprawca czy sprawczyni będzie musiał liczyć się z utratą nagrody, a nawet konsekwencjami prawnymi.

Jedną z najważniejszych reguł jest wprowadzony w 1951 roku zakaz sprzedaży statuetki przez laureata, o ile Akademia nie wyrazi na to zgody. Co więcej, Akademia zastrzega sobie prawo pierwokupu Oscara – za jednego dolara.

Osoby trzecie mogą odziedziczyć statuetkę po laureacie lub otrzymać ją od niego w prezencie. Jednak ich również dotyczy zakaz sprzedaży Oscara, a prawo jego pierwokupu przez Akademię wciąż pozostaje w mocy.

Co wolno – i czego nie wolno zdobywcom Oscarów?

Akademia zastrzegła wizerunek Oscara jako swój znak towarowy. Nikt oprócz tej instytucji – również laureaci statuetek – nie może używać go w celach komercyjnych, w jakiejkolwiek formie (obrazu, zdjęcia, filmu, rzeźby, płaskorzeźby itp.).

Członkowie Akademii uzasadniają to chęcią uniknięcia obniżenia rangi Oscara jako nagrody filmowej i uczynienia go towarem. Aby stworzyć jakikolwiek wizerunek Oscara, ponownie jest potrzebna pisemna zgoda Akademii.

Żadnemu laureatowi Oscara nie może również przyjść do głowy, aby wykorzystać statuetkę jako element scenografii lub kostiumu. Dotyczy to zarówno spektakli teatralnych, jak i produkcji filmowych i telewizyjnych.

Zdobywca Oscara nie może też pojawić się w reklamie ani ze statuetką, ani z jej reprodukcją w jakiejkolwiek formie. Jeżeli nagrodę przyznano filmowi, wizerunek Oscara lub nazwa nagrody może pojawić się na przykład w napisach końcowych, ale tylko na konkretnych, ściśle ustalonych warunkach.

Nikt nie może również wykorzystywać żadnej z oficjalnych nazw nagrody, które Akademia zastrzegła jako znaki towarowe. Krótko mówiąc, nikt – zwłaszcza laureaci – nie posiada praw ani do wizerunku Oscara, ani do żadnej z zastrzeżonych nazw tej nagrody.

Pierwsza ceremonia rozdania Oscarów miała miejsce w 1929 roku
Film
Czego nie wolno laureatom Oscarów? Jedna zasada jest szczególnie istotna
Tegoroczna 97. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w Dolby Theatre w Hollywood.
Film
„Wypełniacze krzeseł” podczas Oscarów: bez nich ceremonia się nie odbędzie
Przez kilkanaście lat „twarzą” filmów o Jamesie Bondzie był brytyjski aktor Daniel Craig. Od kilku l
Film
Milioner chce przejąć prawa do marki „James Bond”. Złożył obietnicę fanom
Jeremy Strong jako Roy Cohn (z lewej) i Sebastian Stan jako młody Donald Trump w „Wybrańcu”
Film
Czy Donald Trump zemści się na Hollywood?
