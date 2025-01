Czy Donald Trump zemści się na Hollywood?

Kolejnym powodem, dla którego Donald Trump może nienawidzić ludzi kina, jest film „Wybraniec”, w którym Ali Abbasi opowiedział o początkach kariery Donalda Trumpa i o jego relacjach z szemraną, mroczną postacią, jaką był prawnik Roy Cohn. To on odegrał niechlubną rolę jako prokurator w czasach makkartyzmu (przypomniał to m. in serial „Anioły w Ameryce”), a młodego Trumpa nauczył wiary w siebie, ciągłego atakowania, a przede wszystkim tego, by nigdy nie przyznawać się do porażki i nie przepraszać. Abbasi pokazał też w filmie nielojalność Trumpa w stosunku do swojego mentora.

W poście na Truth Social (@Trump Daily Posts) Donald Trump nazwał „Wybrańca” tanią, zniesławiającą i politycznie obrzydliwą robotą walącą w niego jak siekierą. Przed wyborami dodał, że filmowcy chcą „zranić największy ruch polityczny w historii kraju" i dodał: „Scenarzysta tej kupy śmieci Gabe Sherman to łajdak i haker bez talentu”.

Ratunek dla Hollywoodu?

Co więc naprawdę zapowiada Trumpowa obietnica „ratowania” Hollywoodu? Zemstę? Wspieranie własnych zwolenników? I co właściwie mają ratować dzielni staruszkowie z Voightem na czele? Jak twierdzi Trump, Hollywood stracił „wiele interesów w ciągu ostatnich czterech lat na rzecz obcych krajów”. Samo to określenie budzi wątpliwości. Kinu amerykańskiemu rzeczywiście nawet w konkurencjach oscarowych coraz trudniej jest walczyć z produkcjami z innych części świata. Dziś już krytycy zastanawiają się, czy na rozmaite nagrody większe szanse ma amerykański „Brutalista”, czy francuska „Emilia Perez”.

Pozycję ekonomiczną amerykańskiego przemysłu filmowego osłabiły ograniczenia z czasu covidowej pandemii, a potem strajk scenarzystów i aktorów. Ale na listach kasowych przebojów nieodmiennie królują przeboje hollywoodzkie, często zresztą są to sukcesy starych, odgrzewanych tematów.