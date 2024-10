„Dla Piotrka widz był najważniejszy”: Współpracownicy o Piotrze Woźniaku-Staraku

– Pamiętam ten moment jak dzisiaj: jesteśmy tuż przed galą na festiwalu w Gdyni, napięcie sięga zenitu, bo okazuje się, że większość czołowych nagród przypadła „Bogom” – wspomina Magdalena Czerwińska, odtwórczyni roli Anny Religi, żony profesora. – Pamiętam też falę ciepła, która zalała salę festiwalową w Gdyni. Łzy popłynęły mi już w trakcie projekcji, a potem wpadłam w tę falę gorącego przyjęcia, owacji i szaleństwa. Po projekcji pojechaliśmy z Piotrem na wspólną kolację, na której była też jego rodzina. Widziałam, jaki był szczęśliwy, że ten projekt się udał – i jemu, i nam – dodaje Czerwińska.

Nie wolno się wahać

Krzysztof Terej podkreśla, że doprowadzenie „Bogów” do końca mimo wielu przeciwności było w dużej mierze zasługą Piotra Woźniaka-Staraka. – To była kwestia jego odwagi. Jest taki moment przy produkcji filmu, gdy nie wolno już się wahać ani wątpić. Trzeba przeć do przodu, nawet jeśli idzie się po krawędzi. „Bogowie” byli skokiem, który wykonaliśmy z przekonaniem, że nie patrzymy wstecz, tylko biegniemy do końca. Ta filozofia pomogła nam później w wielu kryzysach – dodaje.

Piotr Woźniak-Starak na planie „Bogów”. Jarosław Sosiński/Watchout Productions

– Piotrek nauczył mnie też dostrzegania priorytetów. Bez tej umiejętności wielokrotnie poległbym jako producent, a potem jako szef firmy – przyznaje Terej. – Po „Bogach” zaczęliśmy produkować reklamy, dzisiaj robimy ich ogromną liczbę rocznie, rozwijamy też seriale. Pracy jest tak dużo, że mógłbym nie wychodzić z biura. Dostrzeganie priorytetów sprawia, że projekty, które rozwijamy, mogą się toczyć – mówi.

Zebrać najlepszych ludzi

Piotr Woźniak-Starak od podstaw zbudował swój model pracy producenta. Ci, którzy go znali, mówią, że tworzył go intuicyjnie, ale rozumiał, co jest istotne w tym zawodzie. – W przypadku „Bogów” polegało to na tym, by zebrać najlepszych ludzi, zapewnić im najlepsze warunki do pracy, a potem być z nimi na każdym etapie – wspomina Krzysztof Terej. – Piotrek był osobą, która otwierała plan i często go zamykała. Przychodził na castingi, nie po to, by przeszkadzać Łukaszowi Palkowskiemu czy aktorom, ale by upewnić się, czy ktoś czegoś nie potrzebuje. Jeśli dostrzegł coś, co go zastanowiło, nie miał problemu z tym, żeby zwrócić na to uwagę, o ile czuł, że to może wnieść coś wartościowego do całego procesu.

– Piotr pracował „zamaszyście” – dodaje Magdalena Czerwińska. – Był obecny, widoczny, a jednocześnie nie dostrzegłam sytuacji, w których wchodziłby przed reżysera w obecności aktorów. Jego znakiem rozpoznawczym na planie były uśmiech i energia, która obejmowała wszystko. Powiew jego entuzjastycznego stylu bycia i wielkiej energii stawiał wszystkich do pionu. W szkołach aktorskich byliśmy uczeni tego, że w naszym fachu trzeba się „styrać”. Tymczasem Piotr prezentował zupełnie inną wizję pracy – mówi.