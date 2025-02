„Wypełniacze krzeseł” przydają się również wtedy, kiedy któryś z zaproszonych gości odwołał swoją obecność na danym wydarzeniu. Wtedy wypełniacz lub wypełniaczka krzesła zastępuje taką osobę, dzięki czemu może siedzieć wśród VIP-ów przez cały czas trwania imprezy.

Choć „wypełniaczy krzeseł” rekrutuje się spośród „zwykłych” ludzi, to warto podkreślić, że aby dostać tę posadę, trzeba spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim, należy być osobą nieznaną i anonimową. Zwykle nie trzeba pracować w branży filmowej, muzycznej czy telewizyjnej. Od niedawna wyjątkiem są Oscary – na ceremonii „wypełniaczami krzeseł” są wyłącznie osoby rekrutowane z kręgu pracowników Akademii oraz firmy liczącej głosy.

„Wypełniacze krzeseł” pracują nie tylko na Oscarach

Do pracy tej angażuje się osoby i mężczyzn, i kobiety, w różnym wieku i różnych ras. Wypełniacz (lub wypełniaczka) krzesła musi mieć jedynie dobrą prezencję i nienaganny wygląd, a do tego strój odpowiedni do dress code'u obowiązującego na gali. W końcu — tak jak gwiazdy, obok których siedzi — znajduje się w blasku fleszy i jest żywą wizytówką imprezy.

Zwykle „wypełniacz krzesła” sam przygotowuje się do wydarzenia. Stosowny do okazji garnitur, smoking, frak czy wieczorową suknię, a także wizytę u fryzjera i w salonie kosmetycznym organizuje i opłaca we własnym zakresie. To samo dotyczy dojazdu na miejsce imprezy.

Są też pewne żelazne zakazy, których przestrzegać muszą wszyscy wypełniacze: nie wolno im rozmawiać z gwiazdami, nie wolno prosić o autograf ani robić sobie z nimi zdjęć. Wypełniacze mają wyglądać i zachowywać się jak dystyngowani goście imprezy.

Ile zarabiają „wypełniacze krzeseł”? Zazwyczaj – nic albo bardzo niewiele. Ta praca, która przypomina wolontariat. Zazwyczaj w grę wchodzi jedynie darmowy posiłek. Wynagrodzeniem i rekompensatą za poniesione koszty jest jedyna w swoim rodzaju szansa spotkania na żywo wielkich gwiazd i spędzenia wieczoru w ich towarzystwie – choć przez krótką chwilę.