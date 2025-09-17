Aktualizacja: 17.09.2025 06:27 Publikacja: 17.09.2025 05:00
Projekt pracowni Mute znalazł się na liście 80 najlepszych realizacji na świecie zdaniem jurorów konkursu Dezeen Awards.
Foto: PION Studio
Po umieszczeniu na tak zwanej długiej, półfinałowej liście w kategorii „Architektura” dwóch projektów z Polski jurorzy konkursu Dezeen Awards 2025 ogłosili kolejną listę, tym razem w kategorii „Zrównoważony rozwój”. Tu również nie zabrakło polskiego akcentu w postaci projektu warszawskiego biura pracowni Mute.
W ramach tegorocznej edycji konkursu Dezeen Awards 2025 jurorzy ogłosili kilka półfinałowych list najlepszych projektów budynków, założeń urbanistycznych i wnętrz z całego świata. W kategorii „Architektura” o główną nagrodę powalczą Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego na Mokotowie projektu pracowni Projekt Praga oraz znajdujący się w tej samej dzielnicy Park Akcji „Burza”, za który odpowiadają biura TopoScape i Archigres z Warszawy.
Kolejna półfinałowa lista, którą opublikowali twórcy konkursu, zbiera 80 najlepszych proekologicznych projektów w pięciu kategoriach: budynki, renowacje, wnętrza, design oraz innowacyjne materiały. Jury wyłoniło półfinalistów spośród 4,3 tysiąca nadesłanych realizacji pochodzących z 89 krajów całego świata.
W tej kategorii nie zabrakło polskiego akcentu. W gronie 80 przyjaznych środowisku projektów znalazło się wnętrze warszawskiego biura i showroomu pracowni Mute. Projekt wyróżniono w podkategorii „Zrównoważone wnętrza” („Sustainable interior”).
Pracownia Mute specjalizuje się w tworzeniu modułowych mebli i kabin do przestrzeni biurowych. W aranżacji swojego biura projektanci wykorzystali jeden ze własnych produktów – system niskoemisyjnych mebli modularnych o nazwie Mute Modular.
Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania nie było potrzeby wykorzystania w aranżacji wnętrza na przykład płyt gipsowo-kartonowych czy okładziny tynkowej, których produkcja i użycie w trakcie remontu są znacznie mniej przyjazne środowisku. Zamiast tego, do produkcji modułów wykorzystano surowce pochodzące z lokalnych źródeł, które nadają się do recyklingu.
„To innowacyjne podejście umożliwia nieskończone konfiguracje w duchu zero waste, a także znaczące obniżenie emisji w porównaniu z tradycyjnymi remontami” – chwalą polską realizację jurorzy konkursu.
Pracownia Mute mają w swojej ofercie cztery modularne systemy. Są to: pomieszczenia do organizacji spotkań, kameralne stacje do samodzielnej pracy, pomieszczenia do relaksu oraz moduły służące jako zaplecze biura, w których można umieścić kserokopiarkę, przestrzenie do przechowywania, garderobę czy kącik kawowy.
Firma Mute używa materiałów, które nadają się do recyklingu – 98 procent produkcji trafia do ponownego przetworzenia. Większość komponentów tworzących moduły pochodzą ze źródeł znajdujących się kilka kilometrów od fabryki Mute, co dodatkowo redukuje emisje gazów cieplarnianych całego procesu produkcji.
Kolejnym etapem konkursu będzie ogłoszenie tak zwanych krótkich list w poszczególnych kategoriach, co nastąpi w październiku. Zwycięskie projekty oraz laureata głównej nagrody poznamy 25 listopada, ceremonia rozdania nagród odbędzie się w Londynie.
