Po umieszczeniu na tak zwanej długiej, półfinałowej liście w kategorii „Architektura” dwóch projektów z Polski jurorzy konkursu Dezeen Awards 2025 ogłosili kolejną listę, tym razem w kategorii „Zrównoważony rozwój”. Tu również nie zabrakło polskiego akcentu w postaci projektu warszawskiego biura pracowni Mute.

Reklama Reklama

Dezeen Awards: Biuro w Warszawie na liście najbardziej ekologicznych projektów na świecie

W ramach tegorocznej edycji konkursu Dezeen Awards 2025 jurorzy ogłosili kilka półfinałowych list najlepszych projektów budynków, założeń urbanistycznych i wnętrz z całego świata. W kategorii „Architektura” o główną nagrodę powalczą Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego na Mokotowie projektu pracowni Projekt Praga oraz znajdujący się w tej samej dzielnicy Park Akcji „Burza”, za który odpowiadają biura TopoScape i Archigres z Warszawy.

Kolejna półfinałowa lista, którą opublikowali twórcy konkursu, zbiera 80 najlepszych proekologicznych projektów w pięciu kategoriach: budynki, renowacje, wnętrza, design oraz innowacyjne materiały. Jury wyłoniło półfinalistów spośród 4,3 tysiąca nadesłanych realizacji pochodzących z 89 krajów całego świata.

W tej kategorii nie zabrakło polskiego akcentu. W gronie 80 przyjaznych środowisku projektów znalazło się wnętrze warszawskiego biura i showroomu pracowni Mute. Projekt wyróżniono w podkategorii „Zrównoważone wnętrza” („Sustainable interior”).