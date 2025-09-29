Aktualizacja: 30.09.2025 00:57 Publikacja: 29.09.2025 13:09
Donald Trump i Kai Trump podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu.
Foto: ANDREW LEYDEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Donald Trump wiele lat temu uczynił ze swojego nazwiska markę – i nadal na nim zarabia. Kolejne pokolenie klanu Trumpów idzie w jego ślady.
„Ta kolekcja jest czymś, o czym marzyłam od dłuższego czasu i jestem bardzo wdzięczna, że w końcu powstała” – czytamy na oficjalnej stronie sklepu marki Kai Trump, 18-letniej wnuczki miliardera i prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa.
Kai Trump jest córką Donalda Trumpa Jr., syna prezydenta USA, oraz modelki Vanessy Haydon. Trump Jr. i Haydon byli małżeństwem w latach 2005-2018, obecnie są w separacji. Babcią Kai jest była żona Donalda Trumpa, Ivana Trump.
Podobnie jak dziadek, przedstawicielka najmłodszego pokolenia dynastii Trumpów jest zapaloną golfistką. Kai pojawiła się u boku Donalda Trumpa na prestiżowych zawodach golfowych Ryder Cup w Nowym Jorku.
Kai Trump i Donald Trump przed wejściem na pokład prezydenckiego śmigłowca.
Foto: Photo by KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Kai Trump towarzyszyła dziadkowi w trakcie spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. „To jest Kai, jeśli jeszcze jej nie znacie” – powiedział Trump do przedstawicieli mediów o stojącej obok niego wnuczce, w bluzie swojej marki. Następnie oboje polecieli prezydenckim śmigłowcem na zawody Ryder Cup, a potem wrócili razem do Waszyngtonu. Wszędzie towarzyszyły jej kamery, wszędzie też Kai Trump miała na sobie bluzę z sygnowanej przez nią kolekcji.
Wcześniej w social mediach pojawiły się zdjęcia z sesji z udziałem Kai Trump, wykonanej na terenie Białego Domu.
W taki sposób prezydent promuje swoją wnuczkę i zarazem kolejną biznesową odnogę swojego imperium, na razie niewielką w porównaniu do przedsięwzięć, na których zarabia rodzina Trumpów. Bluzy sygnowane imieniem i nazwiskiem 18-latki to nowy produkt, z którym Trump chce dotrzeć do młodego pokolenia wyborców i konsumentów.
Bluzy Kai Trump są dostępne w wersji uniseks oraz damskiej, w trzech kolorach: białym, granatowym i czarnym. Na frontach bluz znajduje się logo marki – inicjały dziewczyny. Oprócz tego każda bluza ma na rękawie dodatkowe logo w formie ręcznego podpisu wnuczki prezydenta.
Produkty uszyto z 80 proc. bawełny i 20 proc. poliestru. Cena bluz to 130 dol.. „To są Czyste rzeczy, które możesz dowolnie mieszać i łączyć” – czytamy na stronie marki. Zastanawiające jest wyróżnienie słowa „Czyste” (ang. Clean) w tym zdaniu – wielka litera do razu rzuca się w oczy. Czy ubrania marki Kai Trump zostały uszyte w USA? Tego nie wiadomo – na stronie oficjalnego sklepu nie ma żadnych informacji na ten temat, nie pojawił się też żaden komunikat na ten temat.
Eksperci „Forbesa” wyceniają wartość majątku Donalda Trumpa na około 7,3 miliarda dol.. Jak zauważają (i co krytykuje wielu obserwatorów), prezydent USA wykorzystuje swoją pozycję w amerykańskiej i światowej polityce.
W ciągu ostatniego roku fortuna Trumpa powiększyła się o trzy miliardy dol., co zawdzięcza głównie własnej kryptowalucie, którą uruchomił jeszcze przed ostatnimi wyborami. Analitycy „Forbesa” ustalili, że prezydent USA w ciągu dziesięciu miesięcy prezydentury zarobił na niej około dwóch miliardów dol.
Kolejne pół miliarda Trump zawdzięcza niedawnej wygranej w sądzie. Firma Trumpa działa też w branży nieruchomości, co przysporzyło prezydentowi około 400 milionów dolarów.
Zdaniem „New York Timesa” „Trump zrobił więcej dla zmonetyzowania swojej prezydentury niż którykolwiek z wcześniejszych lokatorów Białego Domu”. Jak zaznacza w rozmowie z „New Yorkerem” Fred Wertheimer, amerykański prawnik i znany działacz na rzecz większej przejrzystości w amerykańskiej polityce, „jeśli chodzi o wykorzystywanie urzędu do powiększania majątku, Trump jest jednorożcem, nikt nawet nie zbliża się do jego poziomu”.
