Donald Trump wiele lat temu uczynił ze swojego nazwiska markę – i nadal na nim zarabia. Kolejne pokolenie klanu Trumpów idzie w jego ślady.

Kai Trump: Wnuczka Donalda Trumpa wchodzi do świata biznesu

„Ta kolekcja jest czymś, o czym marzyłam od dłuższego czasu i jestem bardzo wdzięczna, że w końcu powstała” – czytamy na oficjalnej stronie sklepu marki Kai Trump, 18-letniej wnuczki miliardera i prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa.

Kai Trump jest córką Donalda Trumpa Jr., syna prezydenta USA, oraz modelki Vanessy Haydon. Trump Jr. i Haydon byli małżeństwem w latach 2005-2018, obecnie są w separacji. Babcią Kai jest była żona Donalda Trumpa, Ivana Trump.

Podobnie jak dziadek, przedstawicielka najmłodszego pokolenia dynastii Trumpów jest zapaloną golfistką. Kai pojawiła się u boku Donalda Trumpa na prestiżowych zawodach golfowych Ryder Cup w Nowym Jorku.