Reklama

Nowe pokolenie Trumpów wchodzi do świata biznesu. Sesja zdjęciowa w Białym Domu

18-letnia Kai Trump, wnuczka Donalda Trumpa, powołała do życia markę odzieżową sygnowaną swoimi inicjałami. Promocyjny filmik i zdjęcia wykonano w Białym Domu, o rozgłos marki swojej wnuczki zadbał też prezydent USA.

Publikacja: 29.09.2025 13:09

Donald Trump i Kai Trump podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu.

Donald Trump i Kai Trump podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu.

Foto: ANDREW LEYDEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Izabela Popko

Donald Trump wiele lat temu uczynił ze swojego nazwiska markę – i nadal na nim zarabia. Kolejne pokolenie klanu Trumpów idzie w jego ślady. 

Kai Trump: Wnuczka Donalda Trumpa wchodzi do świata biznesu

„Ta kolekcja jest czymś, o czym marzyłam od dłuższego czasu i jestem bardzo wdzięczna, że w końcu powstała” – czytamy na oficjalnej stronie sklepu marki Kai Trump, 18-letniej wnuczki miliardera i prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa.

Kai Trump jest córką Donalda Trumpa Jr., syna prezydenta USA, oraz modelki Vanessy Haydon. Trump Jr. i Haydon byli małżeństwem w latach 2005-2018, obecnie są w separacji. Babcią Kai jest była żona Donalda Trumpa, Ivana Trump.

Czytaj więcej

Alex Karp jest współtwórcą firmy Palantir, wycenianej obecnie na blisko 500 miliardów dolarów.
Społeczeństwo
Miliarder ma radę dla pokolenia Z. „Pretensje miejcie tylko do siebie”

Podobnie jak dziadek, przedstawicielka najmłodszego pokolenia dynastii Trumpów jest zapaloną golfistką. Kai pojawiła się u boku Donalda Trumpa na prestiżowych zawodach golfowych Ryder Cup w Nowym Jorku.

Reklama
Reklama
Kai Trump i Donald Trump przed wejściem na pokład prezydenckiego śmigłowca.

Kai Trump i Donald Trump przed wejściem na pokład prezydenckiego śmigłowca.

Foto: Photo by KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kai Trump towarzyszyła dziadkowi w trakcie spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. „To jest Kai, jeśli jeszcze jej nie znacie” – powiedział Trump do przedstawicieli mediów o stojącej obok niego wnuczce, w bluzie swojej marki. Następnie oboje polecieli prezydenckim śmigłowcem na zawody Ryder Cup, a potem wrócili razem do Waszyngtonu. Wszędzie towarzyszyły jej kamery, wszędzie też Kai Trump miała na sobie bluzę z sygnowanej przez nią kolekcji.

Wcześniej w social mediach pojawiły się zdjęcia z sesji z udziałem Kai Trump, wykonanej na terenie Białego Domu.

W taki sposób prezydent promuje swoją wnuczkę i zarazem kolejną biznesową odnogę swojego imperium, na razie niewielką w porównaniu do przedsięwzięć, na których zarabia rodzina Trumpów. Bluzy sygnowane imieniem i nazwiskiem 18-latki to nowy produkt, z którym Trump chce dotrzeć do młodego pokolenia wyborców i konsumentów.

Klan Trumpów: potęga w polityce i biznesie

Bluzy Kai Trump są dostępne w wersji uniseks oraz damskiej, w trzech kolorach: białym, granatowym i czarnym. Na frontach bluz znajduje się logo marki – inicjały dziewczyny. Oprócz tego każda bluza ma na rękawie dodatkowe logo w formie ręcznego podpisu wnuczki prezydenta.

Reklama
Reklama

Produkty uszyto z 80 proc. bawełny i 20 proc. poliestru. Cena bluz to 130 dol.. „To są Czyste rzeczy, które możesz dowolnie mieszać i łączyć” – czytamy na stronie marki. Zastanawiające jest wyróżnienie słowa „Czyste” (ang. Clean) w tym zdaniu – wielka litera do razu rzuca się w oczy. Czy ubrania marki Kai Trump zostały uszyte w USA? Tego nie wiadomo – na stronie oficjalnego sklepu nie ma żadnych informacji na ten temat, nie pojawił się też żaden komunikat na ten temat.

Eksperci „Forbesa” wyceniają wartość majątku Donalda Trumpa na około 7,3 miliarda dol.. Jak zauważają (i co krytykuje wielu obserwatorów), prezydent USA wykorzystuje swoją pozycję w amerykańskiej i światowej polityce.

W ciągu ostatniego roku fortuna Trumpa powiększyła się o trzy miliardy dol., co zawdzięcza głównie własnej kryptowalucie, którą uruchomił jeszcze przed ostatnimi wyborami. Analitycy „Forbesa” ustalili, że prezydent USA w ciągu dziesięciu miesięcy prezydentury zarobił na niej około dwóch miliardów dol.

Kolejne pół miliarda Trump zawdzięcza niedawnej wygranej w sądzie. Firma Trumpa działa też w branży nieruchomości, co przysporzyło prezydentowi około 400 milionów dolarów.

Zdaniem „New York Timesa” „Trump zrobił więcej dla zmonetyzowania swojej prezydentury niż którykolwiek z wcześniejszych lokatorów Białego Domu”.  Jak zaznacza w rozmowie z „New Yorkerem” Fred Wertheimer, amerykański prawnik i znany działacz na rzecz większej przejrzystości w amerykańskiej polityce, „jeśli chodzi o wykorzystywanie urzędu do powiększania majątku, Trump jest jednorożcem, nikt nawet nie zbliża się do jego poziomu”. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump Przemysł odzieżowy

Donald Trump wiele lat temu uczynił ze swojego nazwiska markę – i nadal na nim zarabia. Kolejne pokolenie klanu Trumpów idzie w jego ślady. 

Kai Trump: Wnuczka Donalda Trumpa wchodzi do świata biznesu

Pozostało jeszcze 95% artykułu
Reklama
Giorgio Armani znany był z konsekwentnej walki o niezależność swojej firmy, co w branży luksusowej j
Biznes
Na czym zarabia imperium Armaniego? Tylko połowa przychodów to sprzedaż ubrań
Giorgio Armani wskazał trzy koncerny, które mogłyby przejąć jego firmę.
Biznes
Ujawniono testament Giorgio Armaniego. Słynny projektant wszystkich zaskoczył
Od 2023 roku marka On jest sponsorem Igi Świątek.
Biznes
Spór o szwajcarskość. Słynny producent butów kontra obrońcy krzyża
Adidas chwali się podpisaniem nowej umowy sponsorskiej z angielskim klubem piłkarskim FC Liverpool.
Biznes
Nowa biznesowa „żyła złota” dla Adidasa. Niemiecki gigant chce wrócić do korzeni
Luckin Coffee ma ponad 20 tysięcy kawiarni, zdecydowaną większość – w Chinach. To jednak ma się zmie
Biznes
Chiński rywal Starbucksa zaczyna ekspansję. Niskie ceny, zamówienia w aplikacji
Reklama
Reklama
e-Wydanie