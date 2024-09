Kuuler to innowacyjna pasywna technologia chłodzenia radiacyjnego opracowana przez grupę polskich inżynierów. Misją jej pomysłodawców jest obniżenie kosztów chłodzenia poprzez innowacyjny system, odpowiedni do zastosowań przemysłowych, i do odbiorców indywidualnych.

Reklama

Inspiracją do powstania wynalazku polskich inżynierów był artykuł naukowy na temat promieniowania cieplnego. Członkowie zespołu postanowili połączyć siły, aby odtworzyć wspomniany tam eksperyment. Wyniki testu wypadły obiecująco, dlatego postanowili rozwijać swój pomysł.

Kuuler: Polacy wyróżnieni w krajowym etapie Konkursu Nagroda Jamesa Dysona

Technologia Kuuler opiera się na odbiciu promieniowania światła słonecznego zarówno w spektrum widzialnym, jak i podczerwieni. Skuteczność wynalazku bazuje na zastosowaniu specjalnej farby pokrywającej panele, stworzonej z wykorzystaniem molekuł BaSO4 w odpowiednim rozmiarze.

Dzięki temu podczerwień „przechodzi” przez powietrze nie ogrzewając go, co powoduje zwiększone rozpraszanie ciepła. To z kolei sprawia, że powierzchnia farby pozostaje chłodniejsza od temperatury otoczenia. Pokryte nią panele mogą zostać podpięte do większości systemów klimatyzacyjnych istniejących na rynku.