Najbardziej znany francuski dom mody pozwany o plagiat. Poszło o kieszonkę

Trudno więc z całą pewnością stwierdzić, że osoba tak doskonale orientująca się w branży odzieżowej jak Pharrell Williams, a do tego mieszkająca na co dzień w USA, nie wiedziała o istnieniu marki Pocket Socks. Tymczasem skarpetki Louis Vuitton z linii o nazwie Pocket Socks do złudzenia przypominają te, które sprzedaje kalifornijska marka.

Sprawa wylądowała w Sądzie Rejonowym Dystryktu Południowego Kalifornii w San Diego. Firma Pocket Socks pozwała Louis Vuitton oraz Pharella Williamsa – muzyka, piosenkarza i producenta muzycznego, którego na początku 2023 roku powołano na stanowisko dyrektora kreatywnego męskiej linii LV.

Czyje to skarpetki? Pocket Socks kontra Louis Vuitton

Jak informuje serwis LawInc.com, marka Pocket Socks zarzuca Louis Vuitton i Williamsowi świadome pogwałcenie jej praw do wyłącznego używania zastrzeżonych jeszcze w 2012 roku znaków towarowych, a także nieuczciwą konkurencję. Dotyczy to dwóch kluczowych kwestii.

Po pierwsze, zdaniem przedstawicieli amerykańskiej firmy używanie nazwy „Pocket Socks” marki może wprowadzać konsumentów w błąd. Mogą oni bowiem pomyśleć, że skarpetki Louis Vuitton to na przykład efekt współpracy z marką Pocket Socks.

Po drugie, nieuczciwe działania zarzucane Louis Vuitton przez pełnomocników firmy Pocket Socks, dotyczą charakterystycznego projektu skarpetek. Marka Pocket Socks twierdzi, że amerykańscy konsumenci od dawna mają świadomość, że skarpetki z kieszonkami to jej znak rozpoznawczy.

Pocket Socks żąda, aby marka Louis Vuitton przestała używać problematycznej nazwy. Domaga się także, aby LV pokrył jej straty finansowe, które wynikły wskutek działań francuskiej marki.