Nazwa „footware” ma odzwierciedlać zaawansowane technologicznie i „inteligentne” rozwiązania z zakresu „internetu rzeczy” przy produkcji obuwia. Zamiarom zastrzeżenia tego słowa przez Nike sprzeciwia się jednak amerykańska firma San Antonio Shoes, która zwróciła się w tej sprawie do Komisji Odwoławczej Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych.

Zdaniem przedstawicieli firmy San Antonio Shoes słowo „footware” jest jedynie opisowe i odnosi się do szerokiego zakresu technologii, jakie stosuje się przy produkcji obuwia. Z tego powodu – jak argumentują przedstawiciele tej firmy – nie powinno się przyznawać wyłącznego prawa do używania tego słowa jakiemukolwiek podmiotowi.

Na potwierdzenie swojego wniosku marka San Antonio Shoes wyjaśnia też pewną językową zawiłość. Podkreśla, że w języku angielskim słów „footware” i „footwear” często używa się zamiennie, zaś w wymowie brzmią one identycznie.

Komisja Odwoławcza przychyliła się do tej argumentacji. Nike ma prawo do odwołania się do tej decyzji.

Ffootware: słowo, na którym producenci obuwia mogą zarobić miliony

Firma San Antonio Shoes nie była pierwszym oponentem Nike w walce o słowo „footware”. Batalia Nike w tej sprawie trwała od 2019 roku, kiedy amerykański gigant złożył wniosek o rejestrację tego określenia w urzędach patentowych w USA i Wielkiej Brytanii.

Rok później brytyjski Urząd ds. Własności Intelektualnej (UKIPO) wydał decyzję po myśli Nike oraz wbrew sprzeciwom marki Puma, która próbowała powstrzymać Nike przed zastrzeżeniem słowa „footware”. Stwierdzono, że określenie to nie ma „łatwo dostrzegalnego” znaczenia i nie używa się go powszechnie, toteż urząd przychylił się do wniosku Nike.