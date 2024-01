„Wszystko, co mam to efekt tego, co odziedziczyłem. To zasługa mojego dziadka” – powiedział kiedyś Gianni Agnelli, twórca potęgi koncernu Fiat, jeden z najpotężniejszych włoskich biznesmenów XX wieku.

Teraz o spadek po Angellim walczą jego potomkowie. Końca walki między spadkobiercami fortuny, po Giannim Agnellim i jego żonie Marelli nie widać – informuje „Corriere della Sera”. Stronami konfliktu jest z jednej strony ich córka Margherita, a z drugiej – jej dzieci.

Konflikt w rodzinie Gianniego Agnellego. W tle miliardy euro, wille i bezcenne dzieła sztuki

Gianniemu Agnellemu, twórcy marki Fiat, w kwestii sukcesji w jego rodzinnym imperium przyświecała zasada: władza powinna spoczywać w rękach jednej osoby. Choć zapisy w testamentach nieżyjących już nestorów rodu wydają się jasne, to batalia spadek po Agnellim i jego żonie Marelli wciąż trwa i jest coraz bardziej zawiła.

Po jednej stronie konfliktu znajduje się Margherita Agnelli, córka Gianniego, a także jej dzieci z drugiego małżeństwa. Po drugiej stronie są dzieci Margherity z pierwszego małżeństwa: John, Lapo i Ginevra Elkannowie.