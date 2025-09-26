Reklama

Sukces polskiej architektki w Japonii. Nagroda za projekt pawilonu na Expo

Polska architektka Alicja Kubicka, współtwórczyni projektu pawilonu polskiego na tegorocznym Expo w Osace zdobyła wyróżnienie na World Expolympics – w konkursie dla twórców pawilonów krajów, a także wystaw w ramach wystawy. Jury konkursu nagrodziło Pawilon Polski, a także instalację pod tytułem „Plantacja Idei” autorstwa grupy polskich projektantów.

Publikacja: 26.09.2025 14:00

Tegoroczne Expo w Osace kończy się 13 października.

Foto: Interplay Architects/Komy Studio

Izabela Popko

Polscy architekci i projektanci mają kolejny powód do dumy. W konkursie World Expolympics, który odbył się w ramach Expo 2025 w Osace, przyznano Polakom dwie nagrody. Jury postanowiło uhonorować pawilon Polski projektu przygotowanego przez Alicję Kubicką i Borję Martíneza oraz instalację „Plantacja Idei” autorstwa Moniki Brauntsch, Ewy Kierklo, Stanisława Kempy i Wiesława Bartkowskiego.

 Expo 2025 w Osace: Pawilon Polski i instalacja „Plantacja Idei” z nagrodami

Konkurs World Expolympics, którego organizatorem jest The Experiential Design Authority, niezależna organizacja skupiająca cenionych architektów, projektantów doświadczeń oraz ekspertów branży wystawienniczej i eventowej, nagradza najlepsze realizacje na tegorocznej wystawie Expo 2025 w Osace.

Czytaj więcej

Obwód „Wielkiego kręgu” to ponad 2 kilometry.
Architektura
Największa drewniana konstrukcja na świecie do wyburzenia? Zapadła decyzja

Oceniając projekty pawilonów i wystaw w ramach tegorocznego Expo, jurorzy brali pod uwagę walory artystyczne realizacji, ich innowacyjność i kreatywność, a także to, jaki był ich odbiór ze strony odwiedzających targi. Złoto, srebro i brąz przyznano w 16 kategoriach.

Polska wraca z Osaki z dwiema nagrodami. Brąz w kategorii „Najlepszy pawilon średniej wielkości” („Best Medium Pavilion”) przyznano pawilonowi polskiemu, który zaprojektowali Alicja Kubicka i Borja Martínez – duet architektów z pracowni Interplay Architects.

Foto: Interplay Architects/Komy Studio

Drugą laureatką z Polski została instalacja pod tytułem „Plantacja Idei”, za którą odpowiada zespół projektantek i projektantów: Monika Brauntsch, Ewa Kierklo, Stanisław Kempa i Wiesław Bartkowski. Realizacja otrzymała srebro w kategorii „Najlepsza wystawa/ekspozycja” („Best Exhibition/Display”).

Pawilon Polski na Expo 2025: Projekt Interplay Architects i Komy Studio 

Projekt spiralnego pawilonu polskiego opiera się na założeniu, że obiekt ma dosłownie „wciągać” zwiedzających do środka. Ukłonem w stronę japońskiego designu jest drewniana elewacja, która powstała przy użyciu tradycyjnej techniki łączenia drewna kigumi koho. W centrum pawilonu znajduje się kameralna sala koncertowa.

Złoto w tej samej kategorii zdobył pawilon Holandii, z kolei srebro – Pawilon Singapuru. Nagrodę za najlepszy duży pawilon otrzymała Arabia Saudyjska, zaś w kategorii „Najlepszy mały pawilon” zwyciężyła Serbia. Tytuł najlepszego pawilonu zrównoważonego przyznano Pawilonowi Niemiec.

Instalacja „Plantacja Idei” znajduje się we wnętrzu pawilonu polskiego. Zawiera ona ekspozycję wybranych polskich firm i instytucji naukowych, które w ramach instalacji prezentują innowacyjne i przełomowe rozwiązania w duchu zrównoważonego rozwoju. Poszczególne koncepcje zaaranżowano w formie różnej wielkości kul, co płynnie wpisuje się w organiczną formę całego pawilonu.

Detal fasady pawilonu polskiego w Osace.

Detal fasady pawilonu polskiego w Osace.

Foto: Interplay Architects/Komy Studio

„Te nagrody to dowód siły polskiej kreatywności i odwagi w opowiadaniu historii poprzez design. Jury doceniło zarówno całość naszej ekspozycji, jak i wyjątkową wizję »Plantacji Idei«” – mówi Marta Zielińska, Zastępczyni Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Expo 2025.

„To ogromny zaszczyt i motywacja do dalszego pokazywania Polski w świecie w tak inspirujący sposób” – dodaje Zielińska.

