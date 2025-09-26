Polscy architekci i projektanci mają kolejny powód do dumy. W konkursie World Expolympics, który odbył się w ramach Expo 2025 w Osace, przyznano Polakom dwie nagrody. Jury postanowiło uhonorować pawilon Polski projektu przygotowanego przez Alicję Kubicką i Borję Martíneza oraz instalację „Plantacja Idei” autorstwa Moniki Brauntsch, Ewy Kierklo, Stanisława Kempy i Wiesława Bartkowskiego.

Expo 2025 w Osace: Pawilon Polski i instalacja „Plantacja Idei” z nagrodami

Konkurs World Expolympics, którego organizatorem jest The Experiential Design Authority, niezależna organizacja skupiająca cenionych architektów, projektantów doświadczeń oraz ekspertów branży wystawienniczej i eventowej, nagradza najlepsze realizacje na tegorocznej wystawie Expo 2025 w Osace.

Oceniając projekty pawilonów i wystaw w ramach tegorocznego Expo, jurorzy brali pod uwagę walory artystyczne realizacji, ich innowacyjność i kreatywność, a także to, jaki był ich odbiór ze strony odwiedzających targi. Złoto, srebro i brąz przyznano w 16 kategoriach.

Polska wraca z Osaki z dwiema nagrodami. Brąz w kategorii „Najlepszy pawilon średniej wielkości” („Best Medium Pavilion”) przyznano pawilonowi polskiemu, który zaprojektowali Alicja Kubicka i Borja Martínez – duet architektów z pracowni Interplay Architects.