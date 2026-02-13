Reklama
Ukraińskie „Szklane domy” kryte strzechą. To projekt architektów z Kijowa

Czy można połączyć tradycyjne metody budowy domów z nowoczesnymi technologiami? Nowy projekt ukraińskich architektów udowadnia, że to właściwa droga.

Publikacja: 13.02.2026 15:13

Projekt YOD Group nawiązuje do tradycyjnej ukraińskiej architektury wiejskiej.

Foto: Mykhailo Lukashuk

Izabela Popko

Na górze tradycyjna strzecha, na dole – nowoczesne przeszklenia. Tak wyglądają domki wypoczynkowe projektu architektów z kijowskiej pracowni architektonicznej YOD Group. Realizacja nawiązuje do tradycyjnej ukraińskiej architektury wiejskiej i jednocześnie wykorzystuje nowoczesne, proekologiczne technologie.

Ukraina: Domki „Pod trzcinowym dachem”. Projekt biura YOD Group

Opisywaliśmy niedawno metamorfozę restauracji Grybova Hata, działającej niedaleko kurortu narciarskiego Bukowel w ukraińskich Karpatach. Fantazyjny projekt, który czerpie inspiracje ze świata grzybów, znalazł się wtedy na liście najlepiej zaprojektowanych nowych restauracji na świecie według cenionego branżowego magazynu Dezeen.

Autorzy projektu restauracji – architekci z biura YOD Group z Kijowa – zaprezentowali swój kolejny, nie mniej pomysłowy projekt. To nowoczesna reinterpretacja mazanki – typowej ukraińskiej wiejskiej chaty, którą pokrywa strzecha.

Tradycyjne mazanki budowano z materiałów, które były dostępne w najbliższej okolicy – a nie było ich wiele. Chaty budowano z drewna, a ich ściany bielono gliną, kredą lub wapnem. Stąd też nazwa „mazanka”, która wywodzi się od ukraińskiego słowa „mazaty”, czyli „smarować”.

Foto: Mykhailo Lukashuk

Dachy mazanek pokrywano słomianą lub trzcinową strzechą. To właśnie ten element jako pierwszy rzuca się w oczy, patrząc na nowy kompleks domków wypoczynkowych projektu pracowni YOD Group, który wybudowano w środkowej Ukrainie.

Fuzja architektury ludowej i nowoczesnych technologii

Dachy domków „Pod trzcinowym dachem” są wyższe od tych tradycyjnych – ich wysokość wynosi aż 10 metrów. Twórcy projektu porównują je do wysokich ludowych czapek albo grzybów (to chyba ulubiony motyw architektów z YOD Group). Wewnętrzną część dachów pokrywają drewniane płytki, co nawiązuje do gontu, który wykorzystywano w tradycyjnych ukraińskich domach.

Foto: Mykhailo Lukashuk

Z tradycyjnym dachem mocno kontrastują ściany domków, które w całości składają się ze szkła. Dzięki temu zabiegowi wnętrza budynków są maksymalnie doświetlone naturalnym światłem, zaś goście mają wrażenie zanurzenia się w otaczającej naturze. W razie potrzeby wszystkie ściany można przysłonić grubymi automatycznymi zasłonami.

Foto: Mykhailo Lukashuk

Centralną część domków stanowią betonowe moduły, w których znajdują się łazienki. Na zewnątrz po jednej stronie znajduje się część sypialna, po drugiej zaś – część dzienna z minimalistycznym kominkiem.

Foto: Mykhailo Lukashuk

Wnętrza domków utrzymano w neutralnej, a zarazem przytulnej kolorystyce, w której dominuje drewno w ciemnym odcieniu i jasne beże. Wyposażono je w luksusowe meble i inne przedmioty o minimalistycznych, organicznych formach – wszystkie są dziełem ukraińskich projektantów. Podłogi pokrywa wykładzina, która do złudzenia przypomina małe kamyki, jest jednak zdecydowanie miękka w dotyku.

Foto: Mykhailo Lukashuk

Domki wyposażono w pompy cieplne, klimatyzację i system wentylacyjny. Kluczowe instalacje ukryto zarówno w dachu, jak i w betonowym module, co pozwoliło na budowę szklanych ścian, pozbawionych jakichkolwiek elementów, które zakłócałyby ich czystą formę.

Foto: Mykhailo Lukashuk

