Na górze tradycyjna strzecha, na dole – nowoczesne przeszklenia. Tak wyglądają domki wypoczynkowe projektu architektów z kijowskiej pracowni architektonicznej YOD Group. Realizacja nawiązuje do tradycyjnej ukraińskiej architektury wiejskiej i jednocześnie wykorzystuje nowoczesne, proekologiczne technologie.

Ukraina: Domki „Pod trzcinowym dachem”. Projekt biura YOD Group

Opisywaliśmy niedawno metamorfozę restauracji Grybova Hata, działającej niedaleko kurortu narciarskiego Bukowel w ukraińskich Karpatach. Fantazyjny projekt, który czerpie inspiracje ze świata grzybów, znalazł się wtedy na liście najlepiej zaprojektowanych nowych restauracji na świecie według cenionego branżowego magazynu Dezeen.

Autorzy projektu restauracji – architekci z biura YOD Group z Kijowa – zaprezentowali swój kolejny, nie mniej pomysłowy projekt. To nowoczesna reinterpretacja mazanki – typowej ukraińskiej wiejskiej chaty, którą pokrywa strzecha.

Tradycyjne mazanki budowano z materiałów, które były dostępne w najbliższej okolicy – a nie było ich wiele. Chaty budowano z drewna, a ich ściany bielono gliną, kredą lub wapnem. Stąd też nazwa „mazanka”, która wywodzi się od ukraińskiego słowa „mazaty”, czyli „smarować”.