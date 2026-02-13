Projekt YOD Group nawiązuje do tradycyjnej ukraińskiej architektury wiejskiej.
Na górze tradycyjna strzecha, na dole – nowoczesne przeszklenia. Tak wyglądają domki wypoczynkowe projektu architektów z kijowskiej pracowni architektonicznej YOD Group. Realizacja nawiązuje do tradycyjnej ukraińskiej architektury wiejskiej i jednocześnie wykorzystuje nowoczesne, proekologiczne technologie.
Opisywaliśmy niedawno metamorfozę restauracji Grybova Hata, działającej niedaleko kurortu narciarskiego Bukowel w ukraińskich Karpatach. Fantazyjny projekt, który czerpie inspiracje ze świata grzybów, znalazł się wtedy na liście najlepiej zaprojektowanych nowych restauracji na świecie według cenionego branżowego magazynu Dezeen.
Autorzy projektu restauracji – architekci z biura YOD Group z Kijowa – zaprezentowali swój kolejny, nie mniej pomysłowy projekt. To nowoczesna reinterpretacja mazanki – typowej ukraińskiej wiejskiej chaty, którą pokrywa strzecha.
Tradycyjne mazanki budowano z materiałów, które były dostępne w najbliższej okolicy – a nie było ich wiele. Chaty budowano z drewna, a ich ściany bielono gliną, kredą lub wapnem. Stąd też nazwa „mazanka”, która wywodzi się od ukraińskiego słowa „mazaty”, czyli „smarować”.
Dachy mazanek pokrywano słomianą lub trzcinową strzechą. To właśnie ten element jako pierwszy rzuca się w oczy, patrząc na nowy kompleks domków wypoczynkowych projektu pracowni YOD Group, który wybudowano w środkowej Ukrainie.
Dachy domków „Pod trzcinowym dachem” są wyższe od tych tradycyjnych – ich wysokość wynosi aż 10 metrów. Twórcy projektu porównują je do wysokich ludowych czapek albo grzybów (to chyba ulubiony motyw architektów z YOD Group). Wewnętrzną część dachów pokrywają drewniane płytki, co nawiązuje do gontu, który wykorzystywano w tradycyjnych ukraińskich domach.
Z tradycyjnym dachem mocno kontrastują ściany domków, które w całości składają się ze szkła. Dzięki temu zabiegowi wnętrza budynków są maksymalnie doświetlone naturalnym światłem, zaś goście mają wrażenie zanurzenia się w otaczającej naturze. W razie potrzeby wszystkie ściany można przysłonić grubymi automatycznymi zasłonami.
Centralną część domków stanowią betonowe moduły, w których znajdują się łazienki. Na zewnątrz po jednej stronie znajduje się część sypialna, po drugiej zaś – część dzienna z minimalistycznym kominkiem.
Wnętrza domków utrzymano w neutralnej, a zarazem przytulnej kolorystyce, w której dominuje drewno w ciemnym odcieniu i jasne beże. Wyposażono je w luksusowe meble i inne przedmioty o minimalistycznych, organicznych formach – wszystkie są dziełem ukraińskich projektantów. Podłogi pokrywa wykładzina, która do złudzenia przypomina małe kamyki, jest jednak zdecydowanie miękka w dotyku.
Domki wyposażono w pompy cieplne, klimatyzację i system wentylacyjny. Kluczowe instalacje ukryto zarówno w dachu, jak i w betonowym module, co pozwoliło na budowę szklanych ścian, pozbawionych jakichkolwiek elementów, które zakłócałyby ich czystą formę.
