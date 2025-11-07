Architekci z katowickiej pracowni KWK Promes, prowadzonej przez Roberta Koniecznego, słyną z nieszablonowego podejścia do projektowania. To zapewniło im wiele wyróżnień i nagród w prestiżowych konkursach. Tym razem do finału cenionego konkursu Archello Awards 2025 dostał się jeden z najbardziej nietuzinkowych budynków biurowych w Polsce.

Gambit Office: Projekt KWK Promes w finale Archello Awards 2025

Archello Awards 2025 to stosunkowo młody, ale ceniony konkurs nagradzający najlepsze projekty budynków i produktów z całego świata. Kilkudziesięcioosobowe jury składające się z renomowanych ekspertów z branży architektury i designu wyłoni zwycięzców w kategoriach obejmujących między innymi budynki i wnętrza o różnym przeznaczeniu. W plebiscycie mogą wziąć udział również wszyscy internauci.

W ramach tegorocznej, trzeciej edycji konkursu nie zabrakło również polskiego akcentu. W kategorii „Niskie i średnie budynki biurowe” do finału dostał się budynek Gambit Office z Gliwic, który jest siedzibą firmy Gambit Systems, producenta rur.

Autorami realizacji są architekci z katowickiej pracowni KWK Promes. To autorzy jednych z najbardziej kreatywnych budynków w naszym kraju, między innymi innowacyjne rezydencje From the Garden House i Yaw House czy Szyb Miedzianka, mieszczący księgarnię i dom jej właścicieli.