Projekt KWK Promes powstał dla firmy Gambit Systems, producenta rur.
Foto: Juliusz Sokołowski
Architekci z katowickiej pracowni KWK Promes, prowadzonej przez Roberta Koniecznego, słyną z nieszablonowego podejścia do projektowania. To zapewniło im wiele wyróżnień i nagród w prestiżowych konkursach. Tym razem do finału cenionego konkursu Archello Awards 2025 dostał się jeden z najbardziej nietuzinkowych budynków biurowych w Polsce.
Archello Awards 2025 to stosunkowo młody, ale ceniony konkurs nagradzający najlepsze projekty budynków i produktów z całego świata. Kilkudziesięcioosobowe jury składające się z renomowanych ekspertów z branży architektury i designu wyłoni zwycięzców w kategoriach obejmujących między innymi budynki i wnętrza o różnym przeznaczeniu. W plebiscycie mogą wziąć udział również wszyscy internauci.
W ramach tegorocznej, trzeciej edycji konkursu nie zabrakło również polskiego akcentu. W kategorii „Niskie i średnie budynki biurowe” do finału dostał się budynek Gambit Office z Gliwic, który jest siedzibą firmy Gambit Systems, producenta rur.
Autorami realizacji są architekci z katowickiej pracowni KWK Promes. To autorzy jednych z najbardziej kreatywnych budynków w naszym kraju, między innymi innowacyjne rezydencje From the Garden House i Yaw House czy Szyb Miedzianka, mieszczący księgarnię i dom jej właścicieli.
Foto: Juliusz Sokołowski
Gambit Office, który udowadnia, że oryginalny i funkcjonalny projekt nie wymaga ogromnego budżetu, walczy o główną nagrodę w swojej kategorii z czterema innymi realizacjami z zagranicy. Ograniczone środki miały kluczowy wpływ na realizację, nie przeszkodziły jednak architektom stworzyć efektowny budynek, który zyskał uznanie międzynarodowego grona ekspertów.
Foto: Juliusz Sokołowski
Wrażenie robi przede wszystkim wyrazista fasada biura, którą pokrywają aluminiowe rulony. To ukłon w stronę działalności firmy Gambit Systems, jaką jest produkcja i sprzedaż rur.
Nietypowa bryła Gambit Office o ściętym dachu kojarzy się ze starożytnym grobowcem, tymczasem nawiązuje do tradycyjnych okolicznych budynków. Są to przeważnie domy o spadzistych dachach z prostymi dobudówkami mieszczącymi pomieszczenia gospodarcze.
Pracownia Roberta Koniecznego ma na koncie wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, również za Gambit Office. W tym roku budynek otrzymał wyróżnienie Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. O biurze w Gliwicach pisano też na łamach takich popularnych portali architektonicznych jak ArchDaily, Designboom czy Wallpaper.
Foto: Juliusz Sokołowski
Jednym z najczęściej nagradzanych realizacji KWK Promes jest Galeria Sztuki współczesnej Plato w Ostrawie, która w 2023 roku zdobyła Grand Prix Architektů, najważniejsza czeską nagrodę architektoniczną. W 2024 roku ogłoszono Plato jednym z pięciu najlepszych budynków w Europie w ramach Mies van der Rohe Award, projekt trafił też na listę najlepszych renowacji opuszczonych, niszczejących i zabytkowych budynków według wpływowego serwisu Dezeen.
Foto: Juliusz Sokołowski
Ogromnym sukcesem była nagroda najlepszego domu na świecie w konkursie Wallpaper Design dla Arki Koniecznego, domu architekta zaprojektowany przez niego w Beskidzie Śląskim. Rok wcześniej główną nagrodę i tytuł najlepszego budynku na świecie w ramach World Architecture Festival zdobyło Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie.
Głosowanie w konkursie Archello trwa do 1 grudnia 2025 roku. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi przed końcem roku.
