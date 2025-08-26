Reklama

Metamorfoza stuletniego toru kolarskiego w Szczecinie. Od lat popadał w ruinę

Historyczny Tor Kolarski im. Zbysława Zająca zyska nowe oblicze. Autorami projektu modernizacji podupadającego kompleksu są architekci z biura Dedeco z Warszawy.

Publikacja: 26.08.2025 05:00

Projekt nowego welodromu powstał w warszawskiej pracowni Dedeco.

Foto: Dedeco

Izabela Popko

Welodrom w Szczecinie świętuje w tym roku setne urodziny. Od lat historyczny kompleks, na którym odbywały się najważniejsze zawody kolarskie w Polsce, Europie i na świecie, popada w ruinę. Architekci z warszawskiej pracowni Dedeco przedstawili właśnie koncepcję modernizacji welodromu.

Remont welodromu w Szczecinie. Powstanie tor wewnątrz toru

Znajdujący się na terenie Lasku Arkońskiego Tor Kolarski imienia Zbysława Zająca jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Szczecinie. Przez wiele lat po II wojnie światowej szczeciński welodrom był jedynym tego rodzaju obiektem w Polsce, który posiadał zadaszenie. W roku 1998 odbyły się tu Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym kobiet i mężczyzn, a w roku 2001 – Puchar Świata.

W międzyczasie obiekt wielokrotnie modernizowano, jednak w ostatnich latach jego stan stał się bardzo zły. W końcu cztery lata temu welodrom całkowicie wyłączono z użycia.

Tor długo czekał na modernizację – i te plany w końcu nabrały tempa. Inwestorem całego przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, który zdecydował, że historyczny obiekt zostanie zachowany i będzie zintegrowany z nowym budynkiem.

Foto: Dedeco

Za projekt modernizacji kompleksu odpowiadają architekci z pracowni Dedeco z Warszawy. Przyszły obiekt ma być nowoczesny, energooszczędny i będzie realizował potrzeby różnych grup miłośników kolarstwa – również tych z niepełnosprawnościami.

Projekt przewiduje budowę owalnej hali sportowej wewnątrz historycznego betonowego toru. Znajdzie się w niej drewniany tor kolarski i widownia na 750 miejsc z możliwością powiększenia jej o dodatkowe 1000 miejsc. W hali znajdą się też boiska do piłki ręcznej, futsalu, koszykówki, siatkówki i badmintona, które w razie potrzeby będą rozdzielać ruchome kotary.

W zadaszonej hali będzie można trenować przez cały rok, a także organizować w niej zawody – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. W użyciu będzie również zewnętrzny betonowy tor, z którego będzie można korzystać zawsze, jeżeli tylko pozwoli na to pogoda.

Obiekt będzie posiadał też przeszkloną bryłę wejściową z obszernym tarasem na dachu. Znajdzie się tu recepcja, szatnie, zaplecze biurowo-administracyjne i wypożyczalnia rowerów. Najwyższy poziom tej części obiektu przeznaczono na loże VIP i przestrzeń cateringową.

Historia toru kolarskiego w Szczecinie

Tor kolarski w Lasku Arkońskim wzniesiono w 1925 roku z inicjatywy zamożnego niemieckiego przemysłowca. W okresie międzywojennym welodrom był popularnym miejscem spotkań lokalnych mieszkańców. Znajdowało się tu dobrze wyposażone zaplecze gastronomiczne, a nawet kasyno.

W następnych latach obiekt wyposażono w dodatkową lożę i trybuny, położono też betonową nawierzchnię. W 1988 roku welodromowi nadano imię pochodzącego ze Szczecina, wybitnego kolarza i trenera Zbysława Zająca, wielokrotnego złotego medalisty na mistrzostwach Polski i reprezentanta naszego kraju na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 1964 roku. Zając otrzymał też Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W kolejnych dekadach tor kolarski w Szczecinie wielokrotnie modernizowano i rozbudowywano, między innymi o parking, pomieszczenia administracyjne, hotel i drogi dojazdowe. Do dziś obiekt jest świetnie skomunikowany z resztą miasta.

