Welodrom w Szczecinie świętuje w tym roku setne urodziny. Od lat historyczny kompleks, na którym odbywały się najważniejsze zawody kolarskie w Polsce, Europie i na świecie, popada w ruinę. Architekci z warszawskiej pracowni Dedeco przedstawili właśnie koncepcję modernizacji welodromu.

Reklama Reklama

Remont welodromu w Szczecinie. Powstanie tor wewnątrz toru

Znajdujący się na terenie Lasku Arkońskiego Tor Kolarski imienia Zbysława Zająca jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Szczecinie. Przez wiele lat po II wojnie światowej szczeciński welodrom był jedynym tego rodzaju obiektem w Polsce, który posiadał zadaszenie. W roku 1998 odbyły się tu Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym kobiet i mężczyzn, a w roku 2001 – Puchar Świata.

W międzyczasie obiekt wielokrotnie modernizowano, jednak w ostatnich latach jego stan stał się bardzo zły. W końcu cztery lata temu welodrom całkowicie wyłączono z użycia.

Tor długo czekał na modernizację – i te plany w końcu nabrały tempa. Inwestorem całego przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, który zdecydował, że historyczny obiekt zostanie zachowany i będzie zintegrowany z nowym budynkiem.