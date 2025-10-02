Młodzi muzycy czekali na ten moment wiele miesięcy – oddano do użytku nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, który ma szansę stać się jednym z symboli miasta. Za projekt ultranowoczesnego kompleksu odpowiada pracownia Plus 3 Architekci z Warszawy.

Reklama Reklama

Bydgoszcz: najnowocześniejszy kampus muzyczny w Europie

Dobiegła końca budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – najnowocześniejszego obiektu tego typu w Europie. W uroczystym otwarciu monumentalnego gmachu wzięli udział przedstawiciele władz miasta i regionu, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gmach stanął na terenie dawnej cegielni. Opuszczony teren blisko centrum miasta przekształcono w miejski park z reprezentacyjnym, wielofunkcyjnym budynkiem Akademii, w którym będą mieszkać i uczyć się studenci oraz z którego będą korzystać również mieszkańcy Bydgoszczy.

Kampus o powierzchni 233 tysięcy metrów kwadratowych będzie pełnił zarówno funkcje uczelni, jak i otwartego centrum kulturalnego. Oprócz sal koncertowych oraz przestrzeni dydaktycznych i administracyjnych potężny gmach mieści też dom studencki, strefy relaksu i restaurację.