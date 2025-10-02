Aktualizacja: 02.10.2025 14:51 Publikacja: 02.10.2025 05:00
Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy to projekt pracowni Plus 3 Architekci z Warszawy.
Foto: Adam Kujawski
Młodzi muzycy czekali na ten moment wiele miesięcy – oddano do użytku nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, który ma szansę stać się jednym z symboli miasta. Za projekt ultranowoczesnego kompleksu odpowiada pracownia Plus 3 Architekci z Warszawy.
Dobiegła końca budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – najnowocześniejszego obiektu tego typu w Europie. W uroczystym otwarciu monumentalnego gmachu wzięli udział przedstawiciele władz miasta i regionu, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Gmach stanął na terenie dawnej cegielni. Opuszczony teren blisko centrum miasta przekształcono w miejski park z reprezentacyjnym, wielofunkcyjnym budynkiem Akademii, w którym będą mieszkać i uczyć się studenci oraz z którego będą korzystać również mieszkańcy Bydgoszczy.
Kampus o powierzchni 233 tysięcy metrów kwadratowych będzie pełnił zarówno funkcje uczelni, jak i otwartego centrum kulturalnego. Oprócz sal koncertowych oraz przestrzeni dydaktycznych i administracyjnych potężny gmach mieści też dom studencki, strefy relaksu i restaurację.
Foto: Adam Kujawski
Autorzy projektu nazywają kampus „najbardziej ambitnym przedsięwzięciem architektoniczno-inżynieryjnym w Polsce w obszarze szkolnictwa artystycznego”. Inwestorami kompleksu są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Serce kampusu tworzą cztery nowoczesne sale koncertowe: symfoniczna na 423 miejsca, teatralno-operowa na 198 miejsc, kameralna na 140 miejsc oraz organowa na 71 miejsc. Łącznie sale pomieszczą publiczność liczącą około 840 osób. Będą się w nich odbywać zarówno zajęcia dla studentów, jak i otwarte koncerty.
Sale koncertowe zaprojektowano w technologii „box in box”, co oznacza, że każde pomieszczenie posiada własną, niezależną konstrukcję. Takie rozwiązanie pozwala na maksymalną izolację akustyczną.
Foto: Adam Kujawski
To właśnie ta cecha sal była jednym z głównych wyzwań dla architektów. Musieli tak zaprojektować sale, aby można było równocześnie prowadzić koncerty w każdej z nich – tak, aby nie docierały do nich dźwięki z pozostałych sal. Odpowiednią izolację wspiera dodatkowo reprezentacyjne foyer.
Łącznie kampus mieści ponad 600 pomieszczeń, w tym ponad sto sal ćwiczeniowych, sale wykładowe i baletowe, audytoria, biblioteka z fonoteką i nowoczesne studia nagraniowe. W ogromnym gmachu nie zabrakło też akademików.
Nowoczesne technologie, którymi naszpikowany jest cały kampus, wspierają również jego działanie jako energooszczędnego obiektu pasywnego. Budynek wyposażono między innymi w pompy ciepła, fotowoltaikę, magazyn energii i wentylację mechaniczną. Wszystkimi tymi instalacjami steruje zintegrowany system sterowania.
