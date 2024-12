Foto: Materiały prasowe BBGK Architekci

Zwycięski projekt zakłada przedłużenie ulicy Mariensztat w kierunku Wisły. Pasaż przechodzi w wielopoziomową wewnętrzną agorę, z której będzie można dostać się na ogólnodostępny dach z ogrodem i przeszklonymi czytelniami. Wysokość budynku dopasowano do otaczających go zabytkowych kamienic, a jego plan wpisuje się w bieg istniejących ulic i budynków.

Budynek, który zmienia funkcje. W Warszawie ruszyła budowa

Przyszły gmach Uniwersytetu Warszawskiego będzie mieścił sale wykładowe i seminaryjne, nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne i badawcze, pracownie komputerowe, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne, administracyjne i usługowe. Nie zabraknie również czytelni, przestrzeni wspólnych, patiów i tarasów.

Koncepcja architektów z BBGK zakłada też, że nowy gmach będzie tak zwanym budynkiem adaptowalnym. Oznacza to, że stosunkowo niskim kosztem finansowym i ekologicznym będzie można go dopasować do przyszłych potrzeb, a nawet całkowicie zmienić jego pierwotną funkcję.

Foto: Materiały prasowe BBGK Architekci

„Dziś jak nigdy wcześniej potrzebujemy budynków, które odpowiadają na wyzwania przyszłości. Dlatego nasz projekt oparliśmy na trzech głównych założeniach: adaptowalnej, otwartej strukturze, minimalizacji śladu węglowego oraz podniesieniu jakości życia człowieka” — tłumaczą architekci z BBGK.