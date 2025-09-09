Modernistyczna rezydencja z wewnętrznym ogrodem zen w japońskim stylu to najnowszy projekt biura Mobius Architekci. Powstający dom będzie efektem gruntownej przebudowy – istniejące w tym miejscu wcześniej ciężkie i surowe betonowe struktury otrzymają nowe życie i staną się miejscem relaksu i kontemplacji z dala od zgiełku miasta.

Zen House. Dom projektu pracowni Mobius Architekci

Architekt Przemek Olczyk, założyciel pracowni Mobius Architekci, jest autorem jednych z najbardziej oryginalnych i nietuzinkowych domów w naszym kraju. Spod jego ołówka wyszły projekty takich innowacyjnych rezydencji jak „lewitujący” Tree House, futurystyczna SpaceStation czy nawiązująca do modernizmu Dune, która zdobyła prestiżowe wyróżnienia.

Najnowszy projekt biura Mobius Architekci, który jest w trakcie realizacji, to luksusowa willa pod Warszawą o nazwie Zen House. Budowa rezydencji, której inwestorem jest pasjonat motoryzacji oraz sztuki i kultury Japonii, ma dobiec końca jesienią 2026 roku.

Bazą i konstrukcyjnym punktem wyjścia dla posiadłości są istniejące tu wcześniej, trzy żelbetowe budynki. Zamiast rewitalizacji czy wyburzenia, architekci podjęli się gruntownej przebudowy całego kompleksu, aby z surowej konstrukcji stworzyć przytulny dom.