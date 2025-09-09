Reklama

Minimalistyczna willa w japońskim stylu pod Warszawą. Ogród zen w świecie betonu

Pod Warszawą powstaje dom, w którym surowa konstrukcja skrywa wewnętrzny ogród zen. To projekt biura Mobius Architekci, które ma na koncie wiele budynków nagradzanych w prestiżowych konkursach.

Publikacja: 09.09.2025 05:00

Zen House to projekt pracowni Mobius Architekci.

Zen House to projekt pracowni Mobius Architekci.

Foto: Mobius Architekci

Izabela Popko

Modernistyczna rezydencja z wewnętrznym ogrodem zen w japońskim stylu to najnowszy projekt biura Mobius Architekci. Powstający dom będzie efektem gruntownej przebudowy – istniejące w tym miejscu wcześniej ciężkie i surowe betonowe struktury otrzymają nowe życie i staną się miejscem relaksu i kontemplacji z dala od zgiełku miasta.

Zen House. Dom projektu pracowni Mobius Architekci

Architekt Przemek Olczyk, założyciel pracowni Mobius Architekci, jest autorem jednych z najbardziej oryginalnych i nietuzinkowych domów w naszym kraju. Spod jego ołówka wyszły projekty takich innowacyjnych rezydencji jak „lewitujący” Tree House, futurystyczna SpaceStation czy nawiązująca do modernizmu Dune, która zdobyła prestiżowe wyróżnienia.

Najnowszy projekt biura Mobius Architekci, który jest w trakcie realizacji, to luksusowa willa pod Warszawą o nazwie Zen House. Budowa rezydencji, której inwestorem jest pasjonat motoryzacji oraz sztuki i kultury Japonii, ma dobiec końca jesienią 2026 roku.

Czytaj więcej

White House – taką nazwę otrzymała wrocławska willa w konkursie World Architecture Festival.
Architektura
Willa z Wrocławia wśród najpiękniejszych domów świata. Prestiżowe wyróżnienie

Bazą i konstrukcyjnym punktem wyjścia dla posiadłości są istniejące tu wcześniej, trzy żelbetowe budynki. Zamiast rewitalizacji czy wyburzenia, architekci podjęli się gruntownej przebudowy całego kompleksu, aby z surowej konstrukcji stworzyć przytulny dom.

Reklama
Reklama

Foto: Mobius Architekci

Willa zajmie niemal całą powierzchnię działki, która wynosi około trzech tysięcy metrów kwadratowych. Zarówno fasada, jak i wnętrza domu zdominują stonowane kolory ziemi: beże, brązy i szarości. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie granitu i naturalnego drewna, a także aluminium.

Japoński ogród zen w otoczeniu betonu. Projekt pracowni Mobius Architekci

Ukłonem w kierunku zamiłowania inwestora do samochodów jest garaż o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych. Sufit wyposażono w podświetlenia nad stanowiskami na auta.

Czytaj więcej

Z tarasu na dachu można podziwiać między innymi kościół przy placu Zbawiciela.
Architektura
Unikatowy apartament w Warszawie z tarasem na dachu. „To marzenie architekta”

Obok znajduje się strefa rekreacyjna mieszcząca kino, galerię sztuki, salę motoryzacyjną oraz „salę japońską” z meblami, matami i dekoracjami w japońskim stylu. Licząca ponad 500 metrów kwadratowych strefa dzienna znajduje się na parterze, w jej skład wchodzi salon, kuchnia, jadalnia, gabinet i przestrzenie wypoczynkowe.

Foto: Mobius Architekci

Reklama
Reklama

Gabinet wyposażono w sufit akustyczny, który pozwala odpowiednio wytłumić pomieszczenie, które ma być prywatną strefą audiofila i melomana. Znajdzie się tu sprzęt audio.

Salon wychodzi na patio, gdzie znajduje się ogród japoński z kamiennymi ścieżkami, drzewami, skałami, kaskadami wodnymi i strumieniami. Roślinność w ogrodzie dobrano tak, aby ta prywatna oaza cieszyła oko przez cały rok. Ogród będzie ponadto wychodził z jednej strony na skarpę widokową.

Foto: Mobius Architekci

Piętro rezydencji zajmie strefa prywatna. Znajdzie się tu główna sypialnia właściciela z prywatną łazienką i garderobą, sypialnia dla gości oraz siłownia.

Dach domu pokryje roślinność. Elewację całego budynku pokryje kamień i perforowane aluminium, które będą dyskretnie wpisywać się w krajobraz. Dodatkowo struktura ścian będzie odbijać i filtrować światło, zmieniając jej wygląd w zależności od pory dnia.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Styl Życia Architektura Warszawa

Modernistyczna rezydencja z wewnętrznym ogrodem zen w japońskim stylu to najnowszy projekt biura Mobius Architekci. Powstający dom będzie efektem gruntownej przebudowy – istniejące w tym miejscu wcześniej ciężkie i surowe betonowe struktury otrzymają nowe życie i staną się miejscem relaksu i kontemplacji z dala od zgiełku miasta.

Zen House. Dom projektu pracowni Mobius Architekci

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Reklama
W mieszkaniu projektu pracowni BXB Studio mieści się pracownia architektoniczna oraz mikroapartament
Architektura
Mikroapartament z Warszawy z prestiżową nagrodą. „Wnętrze hybrydowe”
„Wielki krąg” w 70 procent powstał z drewna pozyskanego w Japonii, reszta pochodzi z importu.
Architektura
Największa drewniana konstrukcja na świecie do wyburzenia. Kolos wkrótce zniknie
Inspiracją dla formy obiektu były meandrujące wody pobliskiej Odry.
Architektura
Aquapark w Szczecinie jednym z najpiękniejszych na świecie. Nagroda za projekt
Taras widokowy wieżowca Varso Tower będzie otwarty od 9 września.
Architektura
Rusza najwyższy taras widokowy w UE. Nowa atrakcja Warszawy
Willę zaprojektował wybitny krakowski architekt Wojciech Pietrzyk, fasadę pokrywają mozaikami autors
Architektura
Walka o ocalenie polskiej perły modernizmu. Co dalej z willą Książków?
Reklama
Reklama
e-Wydanie