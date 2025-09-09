Aktualizacja: 09.09.2025 10:29 Publikacja: 09.09.2025 05:00
Zen House to projekt pracowni Mobius Architekci.
Foto: Mobius Architekci
Modernistyczna rezydencja z wewnętrznym ogrodem zen w japońskim stylu to najnowszy projekt biura Mobius Architekci. Powstający dom będzie efektem gruntownej przebudowy – istniejące w tym miejscu wcześniej ciężkie i surowe betonowe struktury otrzymają nowe życie i staną się miejscem relaksu i kontemplacji z dala od zgiełku miasta.
Architekt Przemek Olczyk, założyciel pracowni Mobius Architekci, jest autorem jednych z najbardziej oryginalnych i nietuzinkowych domów w naszym kraju. Spod jego ołówka wyszły projekty takich innowacyjnych rezydencji jak „lewitujący” Tree House, futurystyczna SpaceStation czy nawiązująca do modernizmu Dune, która zdobyła prestiżowe wyróżnienia.
Najnowszy projekt biura Mobius Architekci, który jest w trakcie realizacji, to luksusowa willa pod Warszawą o nazwie Zen House. Budowa rezydencji, której inwestorem jest pasjonat motoryzacji oraz sztuki i kultury Japonii, ma dobiec końca jesienią 2026 roku.
Czytaj więcej
Ruszyła kolejna edycja World Architecture Festival, jednego z najważniejszych wydarzeń w świecie...
Bazą i konstrukcyjnym punktem wyjścia dla posiadłości są istniejące tu wcześniej, trzy żelbetowe budynki. Zamiast rewitalizacji czy wyburzenia, architekci podjęli się gruntownej przebudowy całego kompleksu, aby z surowej konstrukcji stworzyć przytulny dom.
Foto: Mobius Architekci
Willa zajmie niemal całą powierzchnię działki, która wynosi około trzech tysięcy metrów kwadratowych. Zarówno fasada, jak i wnętrza domu zdominują stonowane kolory ziemi: beże, brązy i szarości. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie granitu i naturalnego drewna, a także aluminium.
Ukłonem w kierunku zamiłowania inwestora do samochodów jest garaż o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych. Sufit wyposażono w podświetlenia nad stanowiskami na auta.
Czytaj więcej
Apartament w sercu stolicy i tonący w zieleni taras na dachu, który oferuje widok na warszawskie...
Obok znajduje się strefa rekreacyjna mieszcząca kino, galerię sztuki, salę motoryzacyjną oraz „salę japońską” z meblami, matami i dekoracjami w japońskim stylu. Licząca ponad 500 metrów kwadratowych strefa dzienna znajduje się na parterze, w jej skład wchodzi salon, kuchnia, jadalnia, gabinet i przestrzenie wypoczynkowe.
Foto: Mobius Architekci
Gabinet wyposażono w sufit akustyczny, który pozwala odpowiednio wytłumić pomieszczenie, które ma być prywatną strefą audiofila i melomana. Znajdzie się tu sprzęt audio.
Salon wychodzi na patio, gdzie znajduje się ogród japoński z kamiennymi ścieżkami, drzewami, skałami, kaskadami wodnymi i strumieniami. Roślinność w ogrodzie dobrano tak, aby ta prywatna oaza cieszyła oko przez cały rok. Ogród będzie ponadto wychodził z jednej strony na skarpę widokową.
Foto: Mobius Architekci
Piętro rezydencji zajmie strefa prywatna. Znajdzie się tu główna sypialnia właściciela z prywatną łazienką i garderobą, sypialnia dla gości oraz siłownia.
Dach domu pokryje roślinność. Elewację całego budynku pokryje kamień i perforowane aluminium, które będą dyskretnie wpisywać się w krajobraz. Dodatkowo struktura ścian będzie odbijać i filtrować światło, zmieniając jej wygląd w zależności od pory dnia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Modernistyczna rezydencja z wewnętrznym ogrodem zen w japońskim stylu to najnowszy projekt biura Mobius Architekci. Powstający dom będzie efektem gruntownej przebudowy – istniejące w tym miejscu wcześniej ciężkie i surowe betonowe struktury otrzymają nowe życie i staną się miejscem relaksu i kontemplacji z dala od zgiełku miasta.
Warszawska siedziba biura architektonicznego BXB Studio doczekała się międzynarodowej nagrody. Realizację wyróżn...
Tegoroczne Expo w Osace powoli zmierza do końca. Co stanie się z ozdobą wystawy, czyli ogromną drewnianą konstru...
Aquapark „Fabryka Wody” ma na koncie kolejną międzynarodową nagrodę. Projekt architektów z biura TKHolding Trusz...
Nadchodzi długo oczekiwane otwarcie tarasu widokowego w warszawskim wieżowcu Varso Tower, najwyższym budynku w U...
Niezwykła willa ma szansę stać się nową atrakcją turystyczną dla miłośników architektury. Potrzeba jedynie przek...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas