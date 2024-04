Moskwa: apartamentowce z międzynarodowym wyróżnieniem

Pierwszy z wyróżnionych budynków z Moskwy to 10-piętrowy apartamentowiec Maison Rouge Club House. Obiekt znajduje się w centrum miasta, w dzielnicy Twerskoj. Budynek, oddany do użytku w 2021 roku, to dzieło moskiewskiej pracowni architektonicznej ADM Architects. Obiekt doczekał się już kilku nagród, między innymi BIG SEE Architecture Awards 2024 w kategorii budynków mieszkalnych.

Yaroslav Lukianchenko

W konkursie Brick in Architecture Awards moskiewski apartamentowiec Maison Rouge Club House zdobył złotą nagrodę w kategorii budynków międzynarodowych.

Fasada budynku została pokryta cegłą w kolorach mocnej czerwieni, stąd nazwa obiektu („Czerwony dom”). Projektanci uzyskali ciekawy efekt: ze względu na dobór cegieł z daleka budynek mieni się różnymi kolorami, w zależności od padającego światła, od brązowego po delikatnie różowy.

ADM Architects

Drugi z wyróżnionych budynków, Malaya Ordynka 19, to także dzieło ADM Architects. 5-piętrowy budynek oddany do użytku w 2019 roku to moskiewski luksus w najlepszym wydaniu. Budynek położony jest ledwie półtora kilometra od Kremla, w historycznej części rosyjskiej stolicy.