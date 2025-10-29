Poznaliśmy wyniki międzynarodowego konkursu Restaurant & Bar Design Awards 2025, wyróżniającego najlepiej zaprojektowane lokale na świecie. Nagrody przyznawane są restauracjom, barom czy kawiarniom, ale jest także wyróżnienie dla najlepiej zaprojektowanych przestrzeni coworkingowych. W tej kategorii nagrodę zdobył wrocławski cowork Labo. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia architektoniczna Cudo z Wrocławia.

Przestrzeń biurowa Labo z Wrocławia z nagrodą Restaurant & Bar Design Awards 2025

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że do finału konkursu Restaurant & Bar Design Awards 2025 dostały się restauracja Mezalians z Kołobrzegu projektu warszawskiej pracowni 370Studio oraz przestrzeń biurowa Labo z Wrocławia autorstwa biura Cudo. Do grona zwycięzców tegorocznej edycji konkursu udało się dostać tylko jednemu z nich.

Jury konkursu, które składa się z czołowych ekspertów w dziedzinie designu, architektury, hotelarstwa i mediów lifestyle’owych, przyznało wnętrzom Labo główną nagrodę w kategorii „Przestrzeń coworkingowa”. Projekt wrocławskich architektów pokonał dwóch konkurentów, którzy dostali się do ścisłej finałowej czołówki: przestrzeń 50 Grosvenor Hill w Londynie autorstwa pracowni Studio KKD i restauracja BBDO w Bangkoku według projektu biura Integrated Field.

Labo znajduje się w zabytkowym budynku dawnego Wydziału Farmacji Uniwersytetu Wrocławskiego. To właśnie historia obiektu zainspirowała architektów z biura Cudo do przemycenia elementów nawiązujących do jego poprzedniej funkcji.