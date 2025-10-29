Reklama

Wrocław ma najpiękniejszy cowork na świecie. Zwycięstwo w prestiżowym konkursie

Wnętrza nowej przestrzeni coworkingowej Labo we Wrocławiu mają na koncie pierwszy ważny międzynarodowy sukces. Projekt biura architektonicznego Cudo z Wrocławia zdobył nagrodę za wnętrza w globalnym konkursie Restaurant & Bar Design Awards 2025.

Publikacja: 29.10.2025 10:46

Projekt wnętrz Labo to dzieło architektów z pracowni Cudo.

Foto: Migdał Studio

Izabela Popko

Poznaliśmy wyniki międzynarodowego konkursu Restaurant & Bar Design Awards 2025, wyróżniającego najlepiej zaprojektowane lokale na świecie. Nagrody przyznawane są restauracjom, barom czy kawiarniom, ale jest także wyróżnienie dla najlepiej zaprojektowanych przestrzeni coworkingowych. W tej kategorii nagrodę zdobył wrocławski cowork Labo. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia architektoniczna Cudo z Wrocławia.

Przestrzeń biurowa Labo z Wrocławia z nagrodą Restaurant & Bar Design Awards 2025

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że do finału konkursu Restaurant & Bar Design Awards 2025 dostały się restauracja Mezalians z Kołobrzegu projektu warszawskiej pracowni 370Studio oraz przestrzeń biurowa Labo z Wrocławia autorstwa biura Cudo. Do grona zwycięzców tegorocznej edycji konkursu udało się dostać tylko jednemu z nich.

Jury konkursu, które składa się z czołowych ekspertów w dziedzinie designu, architektury, hotelarstwa i mediów lifestyle’owych, przyznało wnętrzom Labo główną nagrodę w kategorii „Przestrzeń coworkingowa”. Projekt wrocławskich architektów pokonał dwóch konkurentów, którzy dostali się do ścisłej finałowej czołówki: przestrzeń 50 Grosvenor Hill w Londynie autorstwa pracowni Studio KKD i restauracja BBDO w Bangkoku według projektu biura Integrated Field.

Labo znajduje się w zabytkowym budynku dawnego Wydziału Farmacji Uniwersytetu Wrocławskiego. To właśnie historia obiektu zainspirowała architektów z biura Cudo do przemycenia elementów nawiązujących do jego poprzedniej funkcji.

Labo: Cowork w zabytkowym budynku we Wrocławiu

Inspiracje historią dawnego wydziału farmacji przejawiają się między innymi w instalacji, którą wykonano ze szkła farmaceutycznego. Stoją na niej historyczne butelki z brązowego szkła, w których dawniej przechowywano rozmaite preparaty medyczne.

Wnętrza przestrzeni są przytulne, a zarazem nowoczesne. Architekci nie zapomnieli o takich ergonomicznych rozwiązaniach jak odpowiednie oświetlenie, kolorystyka i meble odpowiadające potrzebom osób pracujących na komputerze.

W przestrzeniach Labo dominują ciepłe odcienie złamanej bieli, piasku, ugru i bursztynu. Sufit jest ciemny, co pozwoliło na sprytne ukrycie elementów infrastruktury technicznej i zarazem kolorystyczne domknięcie całej przestrzeni.

Oprócz otwartych przestrzeni do pracy w Labo znajdują się też prywatne biura, hot deski, sale konferencyjne i wirtualne biura. Nie zabrakło tu też osobnej przestrzeni gastronomicznej. Sercem kantyny jest bar z wysokimi krzesłami. Wieńczy go efektowna instalacja z brązowego szkła, wokół znajdują się mniejsze i większe stoły z wygodnymi siedzeniami.

Tytuł najlepiej zaprojektowanej restauracji na świecie trafił do lokalu Suparnin w chińskim Kantonie. Futurystyczne, organiczne i zarazem tonące w zieleni wnętrza zaprojektowali architekci z chińskiej pracowni Republic Metropolis Architecture z Kantonu.

Tytuł najlepiej zaprojektowanego baru trafił z kolei do eleganckiego cocktail baru Litt w Dubaju, utrzymanego w odcieniach bursztynu i pełnego motywów nawiązujących do egzotycznej roślinności. Za projekt wnętrz lokalu odpowiada biuro Verhaal z Sydney.

