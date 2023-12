Wejście do środka będzie się najpierw zwężać, aż w końcu wewnątrz obiektu oczom odwiedzających Utamo ukaże się gigantyczna przestrzeń, mogąca pomieścić ponad dwa i pół tysiąca widzów. Mają się tu odbywać koncerty, wystawy i przedstawienia, również z wykorzystaniem technologii immersji.

Na miejscu do dyspozycji odwiedzających będą funkcjonować również restauracje, nie zabraknie też przestrzeni VIP. „Jako teatr przyszłości łączący rzeczywistość i świat wirtualny, Utamo będzie miejscem wydarzeń, które na nowo zdefiniują standardy rozrywki” – opisują obiekt jego twórcy.

Neom: Arabia Saudyjska zabudowuje pustynię

Utamo to już ósmy projekt, który Saudyjczycy ujawnili jako część szeroko zakrojonego przedsięwzięcia o nazwie Neom. W ramach tej kosztującej 500 miliardów dolarów inwestycji ma powstać docelowo dziesięć kompleksów.

Na etapie budowy znajduje się The Line nad Morzem Czerwonym – bodaj najbardziej kontrowersyjny projekt deweloperski, jaki ogłoszono w ostatnim czasie. Krytycy wytykają jego twórcom łamanie praw człowieka, do którego ma dochodzić w trakcie trwającej właśnie budowy The Line.

Organizacja broniąca praw człowieka ALQST poinformowała w październiku ubiegłego roku, że trzech mieszkańców terenu, na którym powstaje The Line, skazano na śmierć. Ludzie ci mieli protestować przeciwko wysiedleniu ich społeczności z tego obszaru.

Wśród ogłoszonych dotychczas założeń znajdują się ultraluksusowe kompleksy wypoczynkowe o nazwach Siranna, Trojena, Epicon, Leyja i Sindalah. Mają powstać w górach, na pustyni oraz na wybrzeżu Morza Czerwonego.