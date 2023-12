Nakheel Properties/Provident Estate

Wyposażony w prywatną windę apartament będzie naszpikowany najnowocześniejszymi technologiami. Nie zabraknie w nim również basenu na dachu.

Z okien apartamentowca Como Residences będzie rozciągał się widok na morze i miasto wraz z jego słynnymi budynkami: wieżowcem Burdż Al Arab i Burdż Chalifa. Apartamenty będą mieścić od dwóch do siedmiu pokoi, przy czym na każdym piętrze znajdą się maksymalnie dwa apartamenty. Do tego prywatna plaża i windy. Najtańsze mieszkanie kosztuje 21 milionów dirhamów, czyli około 5,7 miliona dolarów (ok. 23 miliony złotych).

Nakheel Properties/Provident Estate

Penthouse w Como Residences jest najdroższym tego typu apartamentem w Dubaju. Dotychczasowym rekordzistą był penthouse znajdującego się w pobliżu dubajskiego wybrzeża hotelu Marsa Al Arab. Kilka miesięcy temu sprzedano go za 420 milionów dirhamów, a więc około 114 milionów dolarów – lub około 455 milionów złotych.

Na całym świecie istnieją jedynie dwa apartamenty droższe od tego, który ma zwieńczyć Como Residences. Mowa o Penthouse D w apartamentowcu One Hyde Park w Londynie oraz o apartamencie na szczycie wieżowca Odeon Tower w Monako. Ich ceny wynoszą odpowiednio 237 i 440 milionów dolarów.