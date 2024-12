Jaskółcza i Esencja: nowe inwestycje Euro Stylu w historycznej części Gdańska

Przyszli mieszkańcy tych terenów będą mieć pod ręką wszystko, co niezbędne do zaspokojenia codziennych potrzeb i wygodnego życia – sklepy, szkołę podstawową, przedszkole, a także kawiarnie, restauracje, przychodnię czy aptekę. Z Dolnego Miasta w kilka minut można dojść do przystanku autobusowego i tramwajowego, a stacja SKM Gdańsk Śródmieście jest oddalona jedynie o kwadrans. Stare i Główne Miasto z Długim Targiem, Dworem Artusa i fontanną Neptuna, zabytkowy Żuraw nad Motławą, Bazylika Mariacka czy nowoczesny Gdański Teatr Szekspirowski – to tylko część charakterystycznych punktów centrum Gdańska, do których z inwestycji Esencja i Jaskółcza dojść można spacerem w kilka lub kilkanaście minut.

– Miejski plan rewitalizacji Dolnego Miasta, w którym uczestniczymy, przywraca dawny blask tej historycznej, położonej nad wodą, części śródmieścia Gdańska. Jest to typowe miasto 15-minutowe. Esencja ma zachwycającą elewację i widoki na wodę. Jaskółcza zaś jest położona blisko Starego Miasta, a jednocześnie korzysta z przyrodniczych atutów Dolnego Miasta – mówi Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca, członek zarządu w spółce Euro Styl.

Euro Styl. Esencja na Dolnym Mieście w Gdańsku: Apartamenty premium z widokiem na wodę

Esencja, inwestycja z komfortowymi apartamentami, powstaje w wyjątkowym miejscu Dolnego Miasta – u zbiegu ulic Kamienna Grobla i Toruńskiej, tuż przy Nowej Motławie. Taka lokalizacja sprawia, że mieszkańcy wielu apartamentów będą się cieszyć widokiem na wodę. Budynek w zasadniczej części będzie 4-piętrowy, ale zaprojektowano też dominantę na 5. piętrze z 3 unikatowymi apartamentami.

Inwestycja jest dopracowana pod względem architektonicznym i funkcjonalnym, wykorzystując potencjał miejsca, w którym powstaje. W Esencji zaplanowano także część komercyjną z apartamentami inwestycyjnymi na wynajem – znajdzie się ona w wydzielonej części budynku z osobnym wejściem.

Na parterze będą działać lokale usługowe. Kwartałowy charakter zabudowy stworzy wewnętrzny dziedziniec wypełniony zielenią, urządzony w stylu przedwojennych podwórek. Stanie się on miejscem relaksu dla mieszkańców.