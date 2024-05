Blok mieszkalny z drewna. To będzie jeden z największych w UE obiektów tego typu

Valckensteyn to nazwa bloku mieszkalnego w Rotterdamie, którego głównym budulcem będzie drewno. Będzie to największy tego typu budynek w Holandii – i jeden z największych w Europie. Czy taka technologia to przyszłość budownictwa mieszkalnego?