Władze znanego z drapaczy chmur miasteczka Balneário Camboriú na południu Brazylii wydały pozwolenie na budowę wieżowca, który będzie najwyższym budynkiem mieszkalnym na świecie. Przerośnie najwyższy obecnie obiekt tego typu o ponad 70 metrów.

Najwyższy apartamentowiec na świecie powstanie w Brazylii

Balneário Camboriú to niewielkie, liczące około 150 tysięcy mieszkańców miasto nad Atlantykiem w stanie Santa Catarina na południowym wybrzeżu Brazylii. Mimo niewielkich rozmiarów i niezbyt licznej populacji to właśnie ono słynie z ciągnącego się wzdłuż wybrzeża pasa wieżowców, sześć z nich należy do najwyższych w Ameryce Południowej.

W Balneário Camboriú znajduje się między innymi liczący 294 metry Yachthouse Residence Club – trzeci najwyższy wieżowiec w Ameryce Łacińskiej – a także 290-metrowy One Tower. Wyższe są tylko Torres Obispado w mieście Meksyk (ponad 305 metrów) oraz liczący 300 metrów Gran Torre Constanera w Santiago in Chile.

Być może nie ma więc zaskoczenia, że najwyższy budynek mieszkalny na świecie powstanie właśnie w Balneário Camboriú. Lokalne media poinformowały niedawno, że władze miasta dały zielone światło do budowy apartamentowca, którego nazwa będzie brzmiała: Triumph Tower.