Na poziomie ogrodu znajduje się natomiast duża kuchnia, sala gier, w której znaleźć można stół bilardowy, pralnia oraz część dla personelu składająca się z dwóch pokoi, łazienki, mniejszego pokoju i garażu.

Rzym: posiadłość rodziny Gucci na sprzedaż

Posiadłość otoczona jest parkiem o powierzchni około 10 tys. metrów kwadratowych oraz ogrodzeniem z bramą. Na terenie, na którym znajduje się willa, mieści się także drugi dom. Jest on na sprzedaż wraz z willą, ale – w przeciwieństwie do niej – wymaga remontu. On także zbudowany został przez Aldo Gucciego – powstał na początku lat 60. XX wieku i miał być miejscem do życia dla jednego z jego synów. Mniejsza z willi ma powierzchnię około 900 metrów kwadratowych, jest trzypoziomowa i ma niezależne od głównego budynku wejście.

Przez wiele lat obie wille pozostawały w posiadaniu Guccich, jednej z najbardziej znanych rodzin we Włoszech. Spadkobiercy Aldo postanowili jednak teraz znaleźć nabywcę, który tchnie w nie nowe życie i podniesie ich wartość.

Agentka nieruchomości, Chiara Gennarelli z Forbes Global Properties, podkreśla, że willa główna ma trzy wyjątkowe cechy – doskonałą lokalizację, duży ogród – co stanowi rzadkość w tej części miasta – oraz imponujące widoki. Szacowana wartość posiadłości to 15 mln euro.