Rolex przebił magiczną barierę. Historyczny rekord i dominacja na rynku

To przełożyło się oczywiście na podział rynku – jedna trzecia dla Roleksa, 7,5 procent dla Cartier, tyle samo dla Omegi, 5,6 procent dla Patka Philippe'a – to najważniejsi gracze, ale dominacja Roleksa jest niezaprzeczalna, a wynik – uderzający. Udział Roleksa jest obecnie większy niż łączny udział pięciu kolejnych marek: Cartier, Omegi, Patka Philippe'a, Audemars Piguet i Richard Mille.

Jak zauważa w swoim komentarzu Rob Corder z serwisu Watchpro, w innych segmentach rynku dóbr luksusowych nie ma odpowiednika Roleksa – żaden z producentów drogich torebek, butów, biżuterii czy nawet samochodów sportowych, nie uzyskał takiej dominacji.

Na cztery czołowe marki – Rolex, Omega, Cartier i Patek Philippe – przypadała ponad połowa (50,2 procent) sprzedaży w 2023 roku, co pokazuje, jak mocno skonsolidowany staje się rynek. Z drugiej jednak strony – ubiegły rok do udanych mogą zaliczyć marki niezależne, więc o zabetonowaniu rynku nie można jeszcze mówić.

MoonSwatch: wspólny zegarek Swatcha i Omegi hitem 2023 roku

Myliłby się ten, kto pomyślałby, że miniony rok należał do któregoś z modeli Roleksa. Było zupełnie inaczej. W 2023 roku zwycięski pochód kontynuował MoonSwatch, wspólne dziecko dwóch marek należących do Swatch Group: Omegi i Swatcha. Zainteresowanie modelem, który stał się fenomenem sprzedażowym w 2022 roku, nie słabło w ostatnich 12 miesiącach, co przełożyło się na sprzedaż ponad 2 milionów egzemplarzy MoonSwatcha w 2023 roku.

Ten świetny wynik udało się osiągnąć mimo przyjęcia bardzo nietypowej strategii sprzedażowej przez Swatcha – zegarków nie można było (i nadal nie można) kupić online, a jedynie w salonach Swatcha, do tego tylko w wybranych (w Polsce obecnie jedynie 4 salony w dwóch miastach).

Szefowie Swatcha zamierzali upiec tu kilka pieczeni na jednym ogniu – nie tylko wypromować zupełnie nowy zegarek, przy okazji ściągnąć klientów do salonów, by obejrzeli inne zegarki Swatch, a także – last but not least – zapoznać nowych klientów z marką Omega. Wygląda na to, że odwaga, z której Swatch od zawsze słynął, przyniosła efekty i udało się zrealizować zakładane cele – sprzedaż Omegi wzrosła w 2023 roku o 5 procent.