To zjawisko wpisuje się w zyskujący popularność biohacking. Ci, których na to stać, starają się na różne sposoby zapewnić sobie dłuższe życie w pełnym zdrowiu. Wykorzystują do tego najnowsze osiągnięcia technologiczne, jednak w wielu przypadkach skuteczność tych metod stoi pod dużym znakiem zapytania.

Podobny sceptycyzm wśród lekarzy budzi sensowność poddawania się zdrowych osób badaniom MRI. Zabieg jest kosztowny, wykrycie chociażby nowotworu – statystycznie mało prawdopodobne, zaś skanowanie całego ciała – niezbyt dokładne i obarczone błędami.

Rezonans magnetyczny: zamożni pacjenci badają się „na wszelki wypadek”

Branża prywatnych badań z użyciem MRI kwitnie. Na całym świecie przybywa firm oferujących tego typu zabiegi diagnostyczne. Przykładem jest Prenuvo, która – jak informował „New York Times” – w trakcie wrześniowego tygodnia mody w Nowym Jorku oferowała prominentnym uczestnikom wydarzenia kompleksowe badanie rezonansem magnetycznym.

Dziennik „El País”, który również opisuje całe zjawisko, wymienia również takie startupy jak Ezra, SimonMed czy Neko Health. Twórcą tego ostatniego jest współzałożyciel Spotify, Daniel Ek. Z kolei udziałowcami Prenuvo są takie znane osobistości jak modelka Cindy Crawford czy były prezes Google, Eric Schmidt.

Wśród zwolenniczek kompleksowych badań rezonansem magnetycznym nie brakuje takich gwiazd jak Paris Hilton czy Kim Kardashian. W sierpniu tego roku media rozpisywały się na temat posta, który Kardashian opublikowała na swoim Instagramie.