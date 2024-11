Nowy „czarny koń” branży luksusowej. Rekordowa wartość rynku i świetne prognozy

Największy wzrost wartości w 2023 roku branża wellness zanotowała w Ameryce Północnej (+137 procent), to też największy rynek w tym sektorze o wartości na poziomie 2,2, biliona dolarów. Kolejni liderzy wzrostu to Bliski Wschód (+130 procent) i Europa (+125 procent). Poza Ameryką Północną największe rynki wellness to Azja i Pacyfik (1,9 biliona dolarów) i Europa (1,7 biliona dolarów). Wszystkie te regiony odpowiadają za 90 procent wartości globalnej branży wellness.

Zamiast markowej torebki — wyjazd do luksusowego spa

Autorzy raportu zauważają, że w okresie od 2019 do 2023 roku wzrosty wartości zanotowało wszystkie 11 sektorów branży wellness, a większości z nich udało się przekroczyć poziom sprzed pandemii. Najlepiej radzi sobie sektor nieruchomości wellness, czyli domów i budynków komercyjnych, które zaprojektowano tak, aby wspierały ogólny dobrostan (+195 procent).

Wzrost wartości – głównie na fali pandemii – zanotował też sektor zdrowia publicznego, profilaktyki i medycyny personalizowanej (+176 procent). Znacząco urosły też sektory: zdrowia psychicznego (+155 procent), zdrowej żywności i środków odchudzających (+120 procent) oraz turystyki wellness (+119 procent).

Analitycy widzą przyszłość branży wellness w jasnych barwach. W ich opinii będzie jej sprzyjać starzenie się wielu społeczeństw, któremu będzie towarzyszyć powszechność chorób przewlekłych oraz pogarszające się zdrowie psychiczne ludzi. Dzięki temu wartość sektora będzie rosła na poziomie ponad 7 procent rocznie. Już pod koniec 2024 roku ma ona osiągnąć poziom około 6,8 biliona dolarów.

Przewiduje się też, że w 2028 roku branża wellness podwoi swoją wartość do kwoty prawie 9 bilionów dolarów. Będzie wtedy stanowiła prawie 7 procent światowego produktu krajowego brutto.

„W świecie pełnym niepewności i podziałów wellness stał się uniwersalną wartością. Niezależnie od poglądów politycznych czy wyznania, któż nie pragnie wiedzy, narzędzi i możliwości, aby zbudować zdrowe życie sobie i rodzinie?” — podsumowują wyniki badań współautorki raportu, Katherine Johnston i Ophelia Yeung.