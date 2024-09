Materiał powstał we współpracy z Benefit Systems

– Troska o dobrostan istotnie wspiera funkcjonowanie w obliczu aktualnego polikryzysu. To także kompetencja przyszłości i ważny czynnik w odpowiadaniu na wyzwania związane m.in. z rynkiem pracy – mówi Piotr Szostak, dyrektor zarządzający ds. strategii i rozwoju produktu z firmy Benefit Systems, która jest organizatorem wydarzenia.

Konferencja Wellbeing Summit jest kierowana do wszystkich chcących dowiedzieć się, jak kształtować poczucie dobrostanu – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i firmowym. To także potężna dawka wiedzy dla właścicieli firm, kadry menedżerskiej, specjalistów działów HR i szkoleniowców, ponieważ wellbeing pracowników jest jednym z kluczowych uwarunkowań, przekładających się na ich potencjał.

Nie tylko odpowiedzialność

Troska o dobrostan, czyli dobre nawyki związane z żywieniem, aktywnością ruchową i dbaniem o szeroko rozumiany komfort życia, przekładają się na lepszą pracę mózgu i większe zasoby energii, wspierając tym samym zachowanie sprawności na dłużej. Jest to niezwykle istotne w sytuacji, w której coraz dłużej żyjemy i coraz dłużej pracujemy, a także ze względu na tempo i wszechobecność zachodzących zmian. Rozwój kapitału ludzkiego nie jest już bowiem możliwy w ramach punktowych działań (tj. pojedyncze szkolenia), ale uczenia się przez całe życie (z ang. lifelong learning).

– Rozwiązania wspierające wellbeing zatrudnionych to już nie tylko wyraz odpowiedzialności biznesu. Pracodawcy coraz częściej interesują się nimi, ponieważ wysoki poziom dobrostanu pomaga sprostać trudnościom związanym z brakami kadrowymi czy powszechną automatyzacją, gdzie konieczne jest zdobywanie nowych kompetencji. To zaś jest istotnym elementem budowania dobrostanu i wspiera nierozerwalnie powiązaną z nim rezyliencję, czyli sumę zróżnicowanych umiejętności odpowiedzialnych za łatwiejsze radzenie sobie z trudnymi i nieprzewidywalnymi sytuacjami – mówi Piotr Szostak.

Technologia w służbie wellbeingu

Narzędzia wspierające wellbeing dotrzymują kroku zmianom w branży HR w obszarze rosnącego znaczenia kompetencji w analityce danych i korzystania z rozwiązań cyfrowych, dlatego zakres tematyczny konferencji obejmuje także relacje człowieka z technologią, w szczególności ze sztuczną inteligencją.

– Efektywność mierzona obiektywnymi wskaźnikami staje się niezbędna w obliczu strategicznej roli działów HR w organizacjach czy presji generowania oszczędności. Aby strategia wellbeingowa była skuteczna, musi być adekwatna do potrzeb, a stopień realizacji przyjętych celów monitorowany. Umożliwia to nasz autorski wskaźnik Wellbeing Score, powiązany z platformą MultiLife. Za jego pomocą można zbadać poziom dobrostanu w sześciu kluczowych obszarach i łatwiej określić potrzeby oraz zmierzyć postępy. Z kolei platforma MultiLife to rozwiązanie benefitowe, które ułatwia zagospodarowanie tych potrzeb. Z jednej strony skupia się ona na wsparciu zdrowia i budowaniu zdrowych nawyków użytkowników, a z drugiej – na rozwoju ich kompetencji osobistych i zawodowych. To najnowsze narzędzie w ekosystemie naszych rozwiązań kompleksowo wspierających dobrostan, do którego należą także: program MultiSport i kafeteria MyBenefit – wyjaśnia Piotr Szostak.

Więcej możliwości platformy Piotr Szostak zaprezentuje podczas wystąpienia „Doświadczyć jutra – nowy wymiar wellbeingu z asystentem MultiLife”.

Eksperci

W związku z tym, że kluczową rolę we wdrażaniu firmowych strategii wellbeingowych pełnią liderzy, na konferencji nie zabraknie wystąpień skupionych wokół zrównoważonego, wspierającego, a jednocześnie efektywnego przywództwa opartego na wartościach. Wellbeing Summit to zarówno indywidualne prelekcje, jak i panele dyskusyjne.

Prelegentami konferencji będą m.in. dr Ewa Hartman, trenerka i wykładowczyni MBA, Joanna Malinowska-Parzydło, liderka opinii w świecie zarządzania, która pomaga zarządzać komunikacją, zaufaniem i zaangażowaniem oraz budować dobry wpływ liderów na samych siebie i na zdrowy rozwój ich firm, Jowita Michalska, edukatorka cyfrowa, dr hab. Bartosz Żukowski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w dziedzinie filozofii i kognitywistki (predykcyjne modele umysłu, konsekwencje rozwoju AI) oraz Paweł Kornosz, dyrektor zarządzający platform kafeteryjnych Benefit Systems.

Gościem specjalnym konferencji będzie Mateusz Kusznierewicz, żeglarz olimpijski i team leader. Wydarzenie poprowadzi Jarosław Kuźniar.

Udział online w konferencji jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się na: www.benefitsystems.pl/wellbeing-summit/

