Jego zdaniem wizyty u uzdrowicieli mogą być skutecznym dodatkiem do konwencjonalnych terapii. Dixon uważa też, że jeżeli w przypadku pacjentów nieuleczalnie chorych homeopatia daje efekty, to warto ją stosować.

W Royal Medical Household pracują lekarze rozmaitych specjalizacji, między innymi chirurdzy, dentyści i położnicy. Do obowiązków doktora Dixona będzie należało nie tylko czuwanie nad ich pracą, ale również osobiste doglądanie zdrowia króla i członków jego najbliższej rodziny.

Doktor Dixon jest zwolennikiem homeopatycznych, a także tradycyjnych metod leczenia. Od wielu lat twierdzi on, że te nie uznawane przez „naukową” medycynę metody mogą pełnić istotną rolę w procesie leczenia różnych chorób.

W cytowanym przez brytyjskie media oficjalnym oświadczeniu Pałacu Buckingham czytamy: „Doktor Dixon nie wierzy, że homeopatia może wyleczyć raka. Uważa on, że terapie komplementarne można stosować razem z tymi konwencjonalnymi, jeżeli tylko zostanie udowodnione, że są bezpieczne, odpowiednie, a ich skuteczność – potwierdzona naukowo”.

Karol III w ogniu krytyki ze strony poddanych

Doktor Michael Dixon skończył psychologię i filozofię na Uniwersytecie Oxfordzkim, zaś medycynę skończył w Guy’s Hospital. Jest profesorem na University of Westminster, University College oraz na innych brytyjskich uczelniach. Zanim zajął stanowisko naczelnego królewskiego lekarza, był doradcą medycznym księcia Karola.

Doktor Dixon zasiada też w zarządzie College of Medicine. To promująca medycynę komplementarną organizacja zrzeszająca lekarzy i specjalistów i działająca od egidą Prince’s Foundation for Integrated Health. Fundację Karol III założył jeszcze zanim został królem.