Nowy trend w Dolinie Krzemowej. Pomiary testosteronu i walka o ocalenie męskości

Startup T-Party organizuje cykliczne spotkania nazwane „T-Parties” (litera T pochodzi od słowa „testosteron”). Mają one być sposobem na poprawę zdrowia mężczyzn i ich kondycji fizycznej, a także – co jest kluczowe zdaniem twórców startupu T-Party – na podwyższenie poziomu testosteronu traktowanego jako „esencja” męskości.

Twórcami T-Party są dwaj młodzi przedsiębiorcy, Jeff Tang i Andros Wang, którzy sami siebie nazywają „biohakerami”. To pojęcie, które jest modne od kilkunastu lat, gdy wielu miliarderów szukało w ten sposób sposobu na większą produktywność i zachowanie młodości.

Lodowate kąpiele i badania krwi. Jak wyglądają „testosteronowe imprezy”?

Organizowane przez Tanga i Wanga „T-Parties” koncentrują się wokół testosteronu – hormonu odpowiadającego za przyrost mięśni i zarostu, produkcję nasienia, poziom libido, a także mającego wpływ na kondycję psychiczną mężczyzn. Udział w spotkaniu kosztuje kilkaset dolarów. W zamian goście otrzymują kompleksową obsługę, której celem jest uzyskanie odpowiedniego poziomu testosteronu.

Uczestnikom spotkań wykonuje się badanie krwi pod kątem poziomu testosteronu. Do dyspozycji jest zdrowa żywność, sprzęt do ćwiczeń, kąpiele w lodowatej wodzie oraz przestrzeń do wymiany opinii, doświadczeń i informacji na temat tego, jak dbać o swoje zdrowie. Można powiedzieć, że „T-Parties” to coś w rodzaju męskiego spa połączonego z siłownią i grupą wsparcia.

Co ciekawe, twórcy startupu T-Party nie stosują zastrzyków czy suplementów w tabletkach. Opierają się wyłącznie na naturalnych i – jak zapewniają – zweryfikowanych naukowo metodach regulowania poziomu testosteronu. W rozmowie z „Business Insiderem” Tang deklaruje, że dzięki promowanej przez niego metodzie podniósł swój poziom testosteronu we krwi o blisko 1/3.

Od niedawna Jeff Tang organizuje też mobilny „festiwal testosteronu”. Odwiedził już kilka miast w USA, między innymi Nowy Jork i San Francisco, które jest kluczową metropolią dla Doliny Krzemowej. I właśnie w San Francisco zainteresowanie receptą Tanga i Wanga na kryzys męskości okazało się największe.