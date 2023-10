Śledztwo we Francji. Niewolnicza praca dzieci w winnicach regionu Bordeaux

Ofiarami tych przestępstw padło kilkadziesiąt osób. Agencja prasowa AFP informuje, że pracowników mających zbierać winogrona przywieziono do Francji z Rumunii, a także że znajdowało się wśród nich również 14-letnie dziecko.

Nieprawidłowości wielokrotnie zgłaszali sami pracownicy, i to już od września ubiegłego roku. Mieli być zastraszani i otrzymywać wynagrodzenie, które określili jako „nędzne”. Sygnalizowali też, że warunki, w jakich mieszkali, uwłaczały ludzkiej godności.

Policja ujęła siedem osób w trzech bordoskich gminach we wschodniej części departamentu Żyrondy, między innymi w prestiżowej apelacji Saint-Émilion. Podejrzanych aresztowano we wtorek 10 października 2023 roku, trzy dni później wytoczono przeciwko nim śledztwo.

H3 Zbiory we Francji i coraz więcej niewolniczej pracy

Cytowana przez francuskie media prokuratura w Libourne podkreśla, że w ostatnich latach proceder zatrudniania ludzi w niegodnych warunkach we francuskich winnicach przybrał na sile. Nowe śledztwo i aresztowania kolejnych podejrzanych o organizowanie niewolniczej pracy i handel ludźmi to już kolejny tego rodzaju przypadek we Francji.

AFP przypomina, że wiosną tego roku w Bordeaux wyroki usłyszało troje oskarżonych. Udowodniono im sprowadzanie do departamentu Żyrondy pracowników z Maroka.