Francuzi przerabiają wina na płyn do zmywania. Coraz mniej osób chce je pić

Francuzi zniszczą w najbliższym czasie setki milionów litrów wina. Powodów tej drastycznej decyzji jest kilka, a jeden z nich może okazać się zaskakujący. Okazuje się mianowicie, że zmieniają się upodobania konsumentów, co sprawia, że francuskie wina cieszą się coraz mniejszą popularnością – również wśród Francuzów. Co więcej, coraz trudniejsze warunki prowadzenia działalności zmuszają winiarzy do karczowania winnic.

Francuscy producenci wina zniszczą setki milionów litrów wina

Choć francuskie wina od wielu dekad, a nawet stuleci cieszyły się prestiżem na całym świecie, a we Francji kultura picia wina była bardzo silna, sytuacja tamtejszych winiarzy staje się coraz trudniejsza. Francja mierzy się bowiem z nadprodukcją win, przez co nie ma kto ich kupować. Z tego powodu rząd Francji postanowił podjąć zdecydowane kroki, aby pozbyć się nadmiaru wina.

Francuski minister rolnictwa Marc Fesneau ogłosił, iż rząd zdecydował się zniszczyć część win, które wytłoczono w 2022 roku. Fesneau zapowiedział, że zniszczeniu ulegnie ponad 300 milionów litrów wina, czyli około siedmiu procent ubiegłorocznej produkcji.

Jeszcze w czerwcu tego roku Unia Europejska przeznaczyła na ten cel 160 milionów euro. Francuski rząd dołożył kolejne 40 milionów z budżetu państwa, co razem daje kwotę 200 milionów euro. Alkohol, który pozostanie z utylizacji wina, ma zostać wykorzystany do produkcji takich produktów jak detergenty, płyny do dezynfekcji czy perfumy.