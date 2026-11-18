Raport firmy Cushman & Wakefield analizuje czynsze bazowe w 147 najbardziej prestiżowych lokalizacjach handlowych.

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Astronomiczne czynsze za lokale. Prym wiodą Nowy Jork, Londyn i Mediolan

Wynika z niego, że w skali globalnej czynsze za powierzchnie handlowe wzrosły o 3 proc., a rywalizacja o najbardziej atrakcyjne lokalizacje pozostaje silna. Trend wzrostowy odnotowano w przypadku niemal połowy (49 proc.) ulic uwzględnionych w badaniu. W 19 proc. lokalizacji czynsze spadły, natomiast w pozostałych 32 proc. nie uległy zmianie.

Zajmująca pierwsze miejsce nowojorska Górna Piąta Aleja odnotowała wzrost czynszu o 35 proc., do prawie 25 tys. euro za m kw. rocznie. Zapewniło jej to awans z trzeciego miejsca w ubiegłorocznym rankingu na pozycję lidera po raz pierwszy od 2023 roku.

Na drugim miejscu uplasowała się londyńska New Bond Street (20 tys. 642 euro za m kw. za rok), a na trzecim – mediolańska Via Montenapoleone (20 tys. euro za mkw./rok). Czynsze przy obu ulicach pozostały na niezmienionym poziomie po znacznych wzrostach we wcześniejszych latach.

Nowy świat na 34. miejscu. „Odzwierciedla specyfikę rynku”

Jedyną polską ulicą handlową zaklasyfikowaną w zestawieniu pozostaje warszawski Nowy Świat, który awansował z 35. na 34. miejsce. Czynsze bazowe na tej ulicy wzrosły o 2 proc. rok do roku, osiągając poziom 1128 euro za m kw. rocznie (94 euro za m kw. miesięcznie). Dynamika wzrostu czynszów była zatem nieco niższa niż średnia globalna wynosząca 3 proc. i europejska na poziomie 2,9 proc.

„Pozycja Nowego Światu odzwierciedla specyfikę polskiego rynku handlowego, na którym w ostatnich dekadach głównym miejscem ekspansji międzynarodowych sieci stały się centra handlowe. W odróżnieniu od wielu europejskich metropolii, takich jak Londyn, Mediolan czy Praga, w Polsce handel przy głównych ulicach miast wciąż nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Jedną z kluczowych barier pozostaje ograniczona dostępność lokali o powierzchni i standardzie odpowiadającym wymaganiom dużych marek, w tym segmentu premium i luksusowego” - czytamy w raporcie. (PAP)

jls/ mrr/