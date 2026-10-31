Cmentarz Monumentalny w Mediolanie od lat przyciąga miłośników sztuki i architektury. Na terenie tej nekropolii znajduje się mnóstwo wspaniałych dzieł, które odzwierciedlają zmieniające się nurty w sztuce i architekturze. Nie brakuje wśród nich awangardowych obiektów, które powstały na przestrzeni ostatnich stu lat.

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Mediolan: Cmentarz Monumentalny. Muzeum sztuki nowoczesnej pod gołym niebem

Cmentarz Monumentalny jest dla Mediolanu tym, czym dla Paryża jest słynny Père-Lachaise, a dla Warszawy – Powązki. Na drugiej co do wielkości nekropolii w Mediolanie swoje groby mają najznamienitsi mieszkańcy miasta, którzy nie szczędzili pieniędzy, aby miejsca ich pochówku zdobiły wspaniałe dzieła sztuki.

Swego czasu monumentalne pomniki oraz bogato zdobione grobowce i kapliczki były symbolami statusu. Ich wykonanie zamawiały prominentne rodziny mediolańskich arystokratów, polityków, artystów, intelektualistów i przedsiębiorców, w tym dynastie Contich, Camparich i Pirellich. Autorami kamiennych arcydzieł byli często najwybitniejsi architekci i rzeźbiarze tamtych czasów.

Grobowiec rodziny Bernocchi. Foto: Z thomas, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Całą nekropolię zaprojektował architekt Carlo Maciachini. Mniej więcej w tym samym okresie, po wprowadzeniu edyktu Napoleona o przenoszeniu miejsc pochówku na obrzeża miast, powstawały takie wielkie europejskie cmentarze jak Ohlsdorf w Hamburgu, Brookwood w Londynie czy wspomniany Père-Lachaise.

Wnętrze grobowca rodziny Bernocchi. Foto: Francesco Unsplash

Nagrobki, pomniki i kapliczki, które można znaleźć na terenie Cmentarza Monumentalnego, odzwierciedlają zmieniające się gusty Mediolańczyków. Szczególne miejsce mają tu obiekty, które powstały w ubiegłym stuleciu – wieku awangardy, w którym architekci i artyści śmiało eksperymentowali z formą, a nurty zmieniały się jak w kalejdoskopie.

Cmentarz Monumentalny w Mediolanie jak muzeum rzeźby

Oprócz XIX-wiecznego Famedio – neogotyckiego „mediolańskiego Panteonu” w centrum cmentarza, gdzie znajdują się groby najwybitniejszych Mediolańczyków – na terenie nekropolii można znaleźć wiele ciekawych grobowców, kaplic i pomników pochodzących z XX w. Zaprojektowano je w różnych stylach: od neoklasycyzmu i art déco po awangardowy modernizm.

Grobowiec rodziny Foglia. Foto: Lalupa, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Wśród nich wyróżnia się mauzoleum Bernocchich z lat 30. XX w. projektu Alessandro. Spiralną wieżę zdobią rzeźby autorstwa architekta Giannino Castiglioniego, przedstawiające sceny biblijne. W tej samej dekadzie powstał też grobowiec rodziny Camparich z monumentalną rzeźbą z brązu Giannino Castiglioniego przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę.

Grobowiec rodziny Morgagni. Foto: Thomas Ledl, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Warto wymienić też m.in. grobowiec rodziny Branca, twórców marki Fernet Branca z początku XX w. Zaprojektował go architekt Giuseppe Boni, zaś autorem wieńczącej grobowiec „Piety” był Michele Vedani. Wrażenie robi też pochodzący z lat 70. grobowiec rodziny Motta projektu architekta Melchiorre Begi i rzeźbiarza Giacomo Manzù.

Grobowiec rodziny Besenzanica. Foto: Carlo Dell'Orto, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Oprócz części katolickiej i żydowskiej na terenie Cmentarza Monumentalnego znajduje się też część świecka. Tu również nie brakuje ciekawych dzieł sztuki, m.in. niepokojące rzeźby Adolfo Wildta zdobiące grobowce rodzin Körnerów i Bistolettich.