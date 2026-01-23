Aktualizacja: 23.01.2026 08:10 Publikacja: 23.01.2026 05:00
Nowa atrakcja Rijksmuseum będzie dostępna za darmo.
Foto: Foster + Partners
Rijksmuseum w Amsterdamie, które w 2023 roku zorganizowało niezwykle popularną wystawę prac Jana Vermeera, przygotowuje dla miłośników sztuki kolejną atrakcję – ale tym razem darmową i dostępną przez cały rok. Chodzi o park rzeźb, w którym znajdą się prace słynnych XX-wiecznych artystów. Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie szczodra donacja ze strony największego prywatnego darczyńcy muzeum – miliardera Rolly’ego van Rapparda.
Niedaleko Rijksmuseum w Amsterdamie powstanie nowy, ogólnodostępny park rzeźb. Na jego terenie mają na stałe zagościć dzieła takich artystów jak Alberto Giacometti, Louise Bourgeois, Alexander Calder, Jean Arp, Roni Horn czy Henry Moore. Na terenie parku mają odbywać się też czasowe wystawy.
Jak zapowiadają władze Rijksmuseum, park będzie gotowy jesienią tego roku. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 60 milionów euro, co umożliwiło jego realizację.
Pieniądze pochodzą od organizacji charytatywnej Don Quixote Foundation, której założycielem jest przedsiębiorca Rolly van Rappard, współzałożyciel funduszu CVC Capital Partners (w Polsce kontroluje on sieć sklepów Żabka). Fundacja od lat jest największym prywatnym darczyńcą Rijksmuseum. Oprócz pieniędzy Don Quixote Foundation długoterminowo wypożyczy muzeum kolekcję rzeźb.
Foto: Foster + Partners
„To darowizna o historycznym znaczeniu i jednocześnie historyczny moment dla Rijksmuseum. Umożliwia bowiem publiczną ekspozycję rzeźb współczesnych, na którą one zasługują. To również bezprecedensowe wzbogacenie kolekcji sztuki XX-wiecznej w Rijksmuseum” – pisze na oficjalnej stronie Rijksmuseum Taco Dibbits, dyrektor instytucji.
Podobnie jak w przypadku istniejącego kompleksu ogrodów, który przynależy do amsterdamskiego muzeum, wstęp do nowego parku rzeźb będzie darmowy, co będzie możliwe dzięki donacji ze strony Don Quixote Foundation.
Na terenie, na którym ma powstać nowy park, znajdują się obecnie trzy zabytkowe pawilony. Zostaną one przekształcone według projektu renomowanej londyńskiej pracowni architektonicznej Foster + Partners. Pawilony połączą się ze znajdującym się tuż obok parkiem Carel Willinkplantsoen, aby stworzyć jeden kompleks.
Za projekt przyszłego parku będzie odpowiadać belgijski architekt krajobrazu Piet Blanckaert. W ramach transformacji aktualnej przestrzeni zostanie posadzonych ponad 20 dużych drzew i innych roślin, choć, jak informuje portal The Art Newspaper, kontrowersje wśród mieszkańców wywołuje plan wycięcia rosnących na tym terenie kilku starych drzew.
Don Quixote Foundation wspiera Rijksmuseum od 2013 roku, kiedy instytucja ponownie otworzyła się dla zwiedzających. To właśnie dzięki wsparciu fundacji zwiedzający mają darmowy wstęp do muzealnych ogrodów. Oprócz hojnych donacji finansowych, fundacja przez szereg lat przekazywała też muzeum wiele eksponatów ze swoich własnych zbiorów.
Komentatorzy zauważają, że ogłoszenie budowy nowego parku rzeźb przy Rijksmuseum jeszcze przed otrzymaniem zgody władz Amsterdamu na rozpoczęcie prac to dość nietypowa sytuacja. Aby całe przedsięwzięcie ruszyło, projekt musi dostać zielone światło nie tylko od włodarzy miasta, ale również od okolicznych mieszkańców. Choć muzeum zapowiedziało otwarcie parku już tej jesieni, to termin ten wciąż zależy od tempa przebiegu wszystkich procedur.
