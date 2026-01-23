Rijksmuseum w Amsterdamie, które w 2023 roku zorganizowało niezwykle popularną wystawę prac Jana Vermeera, przygotowuje dla miłośników sztuki kolejną atrakcję – ale tym razem darmową i dostępną przez cały rok. Chodzi o park rzeźb, w którym znajdą się prace słynnych XX-wiecznych artystów. Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie szczodra donacja ze strony największego prywatnego darczyńcy muzeum – miliardera Rolly’ego van Rapparda.

Reklama Reklama

Rijksmuseum: Nowy ogród rzeźb. Giacometti, Calder i Moore

Niedaleko Rijksmuseum w Amsterdamie powstanie nowy, ogólnodostępny park rzeźb. Na jego terenie mają na stałe zagościć dzieła takich artystów jak Alberto Giacometti, Louise Bourgeois, Alexander Calder, Jean Arp, Roni Horn czy Henry Moore. Na terenie parku mają odbywać się też czasowe wystawy.

Jak zapowiadają władze Rijksmuseum, park będzie gotowy jesienią tego roku. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 60 milionów euro, co umożliwiło jego realizację.

Pieniądze pochodzą od organizacji charytatywnej Don Quixote Foundation, której założycielem jest przedsiębiorca Rolly van Rappard, współzałożyciel funduszu CVC Capital Partners (w Polsce kontroluje on sieć sklepów Żabka). Fundacja od lat jest największym prywatnym darczyńcą Rijksmuseum. Oprócz pieniędzy Don Quixote Foundation długoterminowo wypożyczy muzeum kolekcję rzeźb.