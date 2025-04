Eksperci z poświęconego branży sztuki portalu The Art Newspaper przygotowali ranking najpopularniejszych, a więc najliczniej odwiedzanych muzeów w 2024 roku. W zestawieniu znalazły się cztery instytucje z Polski. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że wszystkie cztery placówki zanotowały wzrost frekwencji, czego nie można powiedzieć o wielu innych muzeach – zarówno w Europie, jak i na całym świecie.

Cztery polskie muzea na liście najliczniej odwiedzanych instytucji tego typu na świecie

Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Narodowe w Warszawie to cztery polskie muzea, które w 2024 roku, zdaniem autorów opracowania dla The Art Newspaper, zanotowały największą frekwencję spośród polskich instytucji muzealnych. Dostały się też do liczącego 100 pozycji globalnego rankingu najpopularniejszych muzeów na naszym globie, który opracowali eksperci ze wspomnianego serwisu internetowego.

Ranking stu muzeów z całego świata powstał na podstawie analizy frekwencji za rok 2024 w poszczególnych instytucjach. Uwzględniono też zmiany frekwencji w stosunku do 2023 i 2019 roku (czyli ostatniego roku przed pandemią).

Zamek Królewski na Wawelu odwiedziło w ubiegłym roku 3,1 miliona osób, co dało mu bardzo wysoką, 17. pozycję na światowej liście 100 najliczniej odwiedzanych muzeów na świecie. Wynikiem tym Wawel pobił takie muzea jak Galeria degli Uffizi we Florencji, Museum of Modern Art (MoMA) w Nowym Jorku czy Rijksmuseum w Amsterdamie.