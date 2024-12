Jak na razie trudno nie odnieść wrażenia, że „dzieła” Botto już na pierwszy rzut oka wyglądają jak efekt działania sztucznej inteligencji. Jego twórcy mają jednak nadzieję, że dzięki swojej dojrzałości obrazy, które generuje, będą miały coraz większą wartość artystyczną.

Jak wszystkie generatory obrazów bazujące na sztucznej inteligencji, również Botto — oprócz sporej grupy entuzjastów — ma również grono krytyków. Rozwoju tego rodzaju technologii obawiają się zwłaszcza artyści, bo to na ich pracach, które chronią prawa autorskie, bazują algorytmy wykorzystujące AI.

Zdaniem twórców Botto nie ma mowy o żadnym plagiacie — modele językowe i wizualne to w ich opinii nic innego jak nowe wyszukiwarki. „Moim zdaniem kreatywność polega na znajdowaniu czegoś atrakcyjnego, co już istnieje w przestrzeni możliwości i upewnienie się, że wygląda to tak, jakby do nikogo nie należało” — mówi Klingermann.

Z opinią tą nie zgadzają się krytycy Botto. Ich zdaniem kreatywność ma miejsce jedynie wtedy, kiedy ostateczny kształt dzieła stanowi efekt pracy ludzkiego artysty.