Nowy członek elitarnego „Klubu 100 milionów dolarów”. Na aukcji padł rekord

Jak informuje branżowy serwis Artnet News, kwota 100 milionów dolarów padła zaledwie w ciągu kilku minut od rozpoczęcia licytacji, która trwała niecałe dziesięć minut. Tożsamość nowego właściciela obrazu jak na razie pozostaje tajemnicą.

„Imperium świateł” pobiło tym samym rekord, stając się najdroższym obecnie obrazem autorstwa Magritte’a. Dotychczasowym rekordzistą była wersja tego dzieła, którą Magritte namalował w 1961 roku, a którą dwa lata temu sprzedano za prawie 80 milionów dolarów w domu aukcyjnym Sotheby’s.

„Imperium świateł” trafiło jednocześnie do grona obrazów, których ceny na aukcjach osiągnęły sześciocyfrową kwotę. Redakcja „New York Timesa” nadała grupie tych dzieł nazwę: „klub 100 milionów dolarów”.

Najdroższe obrazy na świecie. „Klub 100 milionów dolarów”

„Imperium świateł”, którego dotychczasową właścicielką była zmarła w ubiegłym roku rumuńsko-amerykańska projektantka wnętrz i filantropka Mica Ertegun, od dawna budził duże emocje wśród kolekcjonerów. Eksperci z branży sztuki już od paru lat spekulowali, że praca Magritte’a może pobić rekord.

Magritte dołączył do wąskiego grona artystów tworzących w różnych epokach, których dzieła wycenia się na kwotę co namniej 100 milionów dolarów. Należą do niego między innymi Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn, a także szereg tworzących w XX wieku artystów, w tym Gustav Klimt, Andy Warhol czy Pablo Picasso. Niekwestionowanym liderem jest mistrz z Vinci – jego „Salvatora Mundi” sprzedano w 2017 roku w Christie’s za 450 milionów dolarów.