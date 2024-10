BMW Art Club łączy siły z Unsound Festival. Nowa odsłona prestiżowego cyklu

BMW Art Club, projekt, który w ostatnich latach znalazł dla siebie szczególne miejsce wśród wydarzeń artystycznych w Polsce, po raz kolejny zaskakuje. Tegoroczna edycja, pod nazwą BMW Art Club Garden, to wydarzenie organizowane przez BMW we współpracy z festiwalem Unsound.

Z tej okazji ogród Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, zrewitalizowany w ramach tegorocznej edycji „BMW Art Club. Przyszłość to sztuka”, wypełni się muzyką. 6 października o godzinie 15:00 w ramach BMW Art Club Garden zagrają Zoi Michailova oraz Kacha.

BMW Art Club łączy siły z Unsound Festival

Zoi Michailova to artystka audio, kompozytorka i DJ-ka, występująca na scenie klubowej pod pseudonimem Facheroia. Jest autorką muzyki do tegorocznej, piątej edycji „BMW Art Club. Przyszłość to sztuka” czy „Snu maszyny” studia Noviki.

Efekty jej pracy można było usłyszeć m.in. w ogrodzie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, który na potrzeby projektu zmienił się w przestrzeń immersyjnego doświadczenia dźwiękowego.