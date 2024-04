Czytaj więcej Sztuka Polska ma pierwszego van Gogha. Jest oficjalne potwierdzenie W polskich zbiorach od lat znajdował się obraz Vincenta van Gogha. Dzięki ekspertyzom można potwierdzić to oficjalnie. Dzieło będzie można niebawem oglądać na specjalnej wystawie.

Przeprowadzka „Mona Lisy” w Luwrze

Wyznaczenie dla „Mony Lisy” – która obecnie wisi naprzeciwko nierzadko przeoczanego obrazu „Gody w Kanie Galilejskiej” autorstwa Paola Veronesego – ma sens z wielu względów. Byłoby to korzystne zarówno dla dzieła Leonarda da Vinci, jak i dla innych spragnionych uwagi prac, które wiszą w jego otoczeniu.

„Myśleliśmy o tym od dawna, ale tym razem wszyscy są co do tego zgodni” – powiedział w rozmowie z francuskim dziennikiem „Le Figaro” Vincent Delieuvin, główny kurator XVI-wiecznego malarstwa włoskiego w Luwrze. „To spory pokój, a Mona Lisa znajduje się z tyłu, za szybą. Na pierwszy rzut oka wygląda jak znaczek pocztowy. Leonardo da Vinci chciał nawiązać bezpośrednią relację między obrazem a kontemplującą go osobą” – podkreślił.

Mimo że pomysł brzmi całkiem dobrze, to jeśli faktycznie zostanie on zrealizowany, niezbędne będzie przeprowadzenie dość sporego – i kosztownego – remontu. Jak czytamy, niewykluczone, że w muzeum otworzyć trzeba będzie nowe wejście oraz utworzyć dwa nowe pomieszczenia w piwnicy. To właśnie bowiem pod dziedzińcem Luwru miałaby się znaleźć „Mona Lisa”. Choć może to pomóc w zmniejszeniu kolejek i tłumów, a także umożliwić odwiedzającym bezpośredni dostęp do słynnego dzieła, to całość będzie niemało kosztować – francuskie media piszą o kwotach oscylujących wokół 500 milionów euro. A to dla nie do końca może spodobać się francuskiemu rządowi – zwłaszcza, że dokonuje on cięć w budżecie na kulturę.