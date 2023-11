Na ścianach Stanza Segreta widnieje kilkadziesiąt rysunków nawiązujących do wielu słynnych prac Michała Anioła. Można w nich rozpoznać „Dawida”, „Ledę i łabędzia” czy fragmenty fresków z Kaplicy Sykstyńskiej.

Już w listopadzie 2023 roku wyjątkowa komnata — po raz pierwszy w swojej historii — otworzy się dla zwiedzających. Naścienne rysunki, które Michał Anioł wykonał przy pomocy węgla i czerwonej kredy, są szalenie delikatne, toteż wstęp do niewielkiego pomieszczenia będzie bardzo ograniczony.

W ciągu 15 minut do komnaty będą mogły wejść jedynie cztery osoby. Aby uchronić rysunki przed niekorzystnym wpływem światła, odstęp między wizytami będzie wynosił 45 minut. Muzeum Narodowe Bargello, którego częścią jest Kaplica Medyceuszy wraz z sekretną komnatą Michała Anioła, sprzedaje jedynie 100 biletów na tydzień w cenie 32 euro.

Stanza Segreta: miejsce, w którym Michał Anioł ukrywał się przed karą śmierci

Co sprawiło, że Michał Anioł musiał ukrywać się przed śmiercią z rąk papieskich służb? Przyłączając się do rewolty republikańskich populistów, sprowadził na siebie gniew Medyceuszy (jego mecenasów) oraz należącego do tego rodu papieża Klemensa VII, który w 1530 roku skazał mistrza na śmierć.

Zmusiło to Michał Anioła do szybkiego znalezienia sobie dobrej kryjówki, na szczęście jednak spędził w Stanza Segreta tylko dwa miesiące. Wkrótce Medyceusze wrócili do Florencji i odzyskali władzę.

Genialny artysta wrócił do łask papieża i jego rodziny, która wybaczyła mu przyłączenie do wrogiej frakcji. Poza tym, należało dokończyć prace nad dekoracjami w rodowej krypcie, które dekadę wcześniej rozpoczął nie kto inny, jak właśnie Michał Anioł.