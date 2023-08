Trzy Polki w światowym finale konkursu fotografii ulicznej

W ramach tegorocznej edycji Urban Photo Awards, cenionego w środowisku fotografów konkursu fotografii ulicznej – nadesłano tysiące zdjęć i kilkaset cykli, wykonanych przez fotografów z całego świata.

Mimo że konkurs jak co roku zdominowali przede wszystkim fotografowie pochodzący z Włoch, to i Polska poszczycić się może w tej edycji mocną reprezentacją – do finału Urban Photo Awards 2023 zakwalifikowano prace trzech Polek.

Polki w światowym finale Urban Photo Awards

Zwycięzców tegorocznej edycji konkursu – w kategoriach zdjęcia pojedyncze oraz portfolio – poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 27 października w ramach Triest Photo Days – jednego z najpopularniejszych wydarzeń tego typu we Włoszech.

Laureatów wyłoni jury, w skład którego weszli między innymi Jérôme Sessini, Kadir van Lohuizen, Christele Harrouk czy David Christopher Lee. Jury przewodniczyć będzie zaś Alec Soth, amerykański fotograf z Magnum Photos – najsłynniejszej agencji fotograficznej na świecie, którą w 1947 roku tworzyli między innymi Robert Capa i Henri Cartier-Bresson, giganci XX-wiecznej fotografii.