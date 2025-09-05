Reklama

Roger Federer wszedł do grona miliarderów. Sport to niewielka część jego biznesu

Roger Federer, słynny eks-tenisista, zyskał status miliardera – poinformował amerykański „Forbes”. Jak wyglądała droga Szwajcara do grona najbogatszych ludzi na świecie?

Publikacja: 05.09.2025 13:13

Majątek Rogera Federera wyceniany jest na 1,1 miliarda dolarów.

Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Izabela Popko

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak Roger Federer dołączył do grona sportowców-miliarderów?
  • Jakie były kluczowe źródła dochodów Federera poza kortem tenisowym?
  • W jakie branże inwestował Federer, by powiększyć swoją fortunę?
  • Jaką rolę w sukcesie finansowym Federera odegrały kontrakty reklamowe?

Były szwajcarski tenisista Roger Federer, 103-krotny zwycięzca w turniejach cyklu ATP Tour, został ósmym sportowcem w historii, który może poszczycić się statusem miliardera. W jaki sposób, poza działalnością sportową, 44-letni Federer dorobił się imponującej fortuny?

Jak Roger Federer miliarderem. Jak powiększał swój majątek?

Będący już na sportowej emeryturze Roger Federer, niegdyś pierwsza rakieta świata przez rekordowo długi czas, uważany za jednego z najlepszych tenisistów w historii, dołączył do grona siedmiu innych gwiazd sportu z majątkiem wartym co najmniej miliard dolarów. Tak wynika z obliczeń analityków amerykańskiego „Forbesa”.

Oprócz Federera miliarderami wśród sportowców są również koszykarz LeBron James, golfiści Tiger Woods i Phil Mickelson, piłkarze Cristiano Ronaldo i Lionel Messi oraz bokser Floyd Mayweather Jr. Federer jest również drugim w historii tenisistą–miliarderem – po rumuńskim zawodniku Ionie Țiriacu, który po zakończeniu 20-letniej kariery sportowej pod koniec lat 70. zaczął inwestować w branży nieruchomości, motoryzacyjnej i finansowej.

Według szacunków analityków Forbesa wartość fortuny Rogera Federera wynosi obecnie 1,1 miliarda dolarów. Początkiem tej fortuny były zwycięstwa na korcie. W trakcie 24-letniej kariery Federer zarobił w tenisie łącznie około 130 milionów euro – mowa o pieniądzach pochodzących wyłącznie z gry.

W 2022 roku Federer odszedł na sportową emeryturę. Do tego momentu Szwajcarowi udało się utrzymać tytuł najlepiej zarabiającego tenisisty, choć z samej gry inkasował mniejsze kwoty niż wielcy rywale – Novak Djoković czy Rafael Nadal.

Znakomitą większość swojej fortuny – około miliarda dolarów – Federer zarobił poza kortem. Jeszcze przed zakończeniem kariery zaczął inwestować pieniądze w firmy z różnych branż, podpisał też szereg kontraktów reklamowych.

W jaki sposób zarabia Roger Federer?

Jeszcze w 2013 roku Federer założył wraz ze wspólnikami agencję sportową Team8, która działa do dziś. Cztery lata później zaangażował się w organizację zawodów tenisowych Laver Cup, które – jak szacuje „Forbes” – do końca tego roku zarobią 20 milionów dolarów.

Kluczowym źródłem dochodu Federera były wieloletnie kontrakty z markami z różnych branż, między innymi Lindt, Mercedes-Benz, Rolex czy Moët & Chandon. W 2018 roku tenisista zakończył 20-letnią umowę z marką Nike, która przyniosła mu około 150 milionów dolarów, aby podpisać dziesięcioletnią współpracę z japońską marką Uniqlo, która ma przynieść Szwajcarowi 300 milionów dolarów. Oprócz tego Federer rozwija też współpracę z takimi firmami jak linie lotnicze NetJets, producent okularów Oliver Peoples czy bank UBS.

Federer inwestuje też w branżę food tech. W 2021 roku zainwestował 235 milionów dolarów w chilijski startup NotCo, zajmujący się produkcją żywności roślinnej. W firmę zainwestował też między innymi kierowca Formuły 1 Lewis Hamilton.

Zdaniem „Forbesa” fortunę Federera znacząco powiększyło kupno trzech proc. akcji w dynamicznie rozwijającej się szwajcarskiej marce sportowej On (to sponsor między innymi Igi Świątek). Wartość akcji należących do Federera szacuje się na ponad 375 milionów dolarów. Były tenisista pomaga też rozwijać kolekcję butów do gry w tenisa oraz linię lifestyle’ową tej marki.

Źródło: rp.pl

Tenis Styl Życia Osoby Roger Federer Miliarderzy

Pozostało jeszcze 92% artykułu
