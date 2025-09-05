Według szacunków analityków Forbesa wartość fortuny Rogera Federera wynosi obecnie 1,1 miliarda dolarów. Początkiem tej fortuny były zwycięstwa na korcie. W trakcie 24-letniej kariery Federer zarobił w tenisie łącznie około 130 milionów euro – mowa o pieniądzach pochodzących wyłącznie z gry.

W 2022 roku Federer odszedł na sportową emeryturę. Do tego momentu Szwajcarowi udało się utrzymać tytuł najlepiej zarabiającego tenisisty, choć z samej gry inkasował mniejsze kwoty niż wielcy rywale – Novak Djoković czy Rafael Nadal.

Znakomitą większość swojej fortuny – około miliarda dolarów – Federer zarobił poza kortem. Jeszcze przed zakończeniem kariery zaczął inwestować pieniądze w firmy z różnych branż, podpisał też szereg kontraktów reklamowych.

W jaki sposób zarabia Roger Federer?

Jeszcze w 2013 roku Federer założył wraz ze wspólnikami agencję sportową Team8, która działa do dziś. Cztery lata później zaangażował się w organizację zawodów tenisowych Laver Cup, które – jak szacuje „Forbes” – do końca tego roku zarobią 20 milionów dolarów.

Kluczowym źródłem dochodu Federera były wieloletnie kontrakty z markami z różnych branż, między innymi Lindt, Mercedes-Benz, Rolex czy Moët & Chandon. W 2018 roku tenisista zakończył 20-letnią umowę z marką Nike, która przyniosła mu około 150 milionów dolarów, aby podpisać dziesięcioletnią współpracę z japońską marką Uniqlo, która ma przynieść Szwajcarowi 300 milionów dolarów. Oprócz tego Federer rozwija też współpracę z takimi firmami jak linie lotnicze NetJets, producent okularów Oliver Peoples czy bank UBS.

Federer inwestuje też w branżę food tech. W 2021 roku zainwestował 235 milionów dolarów w chilijski startup NotCo, zajmujący się produkcją żywności roślinnej. W firmę zainwestował też między innymi kierowca Formuły 1 Lewis Hamilton.