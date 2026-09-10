Biurowiec Gambit Office pod Gliwicami, należący do produkującej metalowe rury firmy Gambit, ma na koncie już wiele nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych. Budynek zdobył właśnie srebro w konkursie Design Educates Award. Za jego projekt odpowiada Robert Konieczny, właściciel biura architektonicznego KWK Promes z Katowic.

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Gambit Office: Nagroda dla projektu KWK Promes

Z jednej strony budynek biurowo-magazynowy firmy Gambit z Gliwic miał wyróżniać się wyglądem i jasno sygnalizować, w jakiej branży działa przedsiębiorstwo. Z drugiej strony – zarówno bryła, jak i skala obiektu nie mogły odstawać nadmiernie od architektury otaczających go tradycyjnych domów na przedmieściach Gliwic. Dodatkowym ograniczeniem był niewielki budżet.

Zespół architekta Roberta Koniecznego z pracowni KWK Promes, któremu firma zleciła zaprojektowanie budynku, zaproponował niewysoki, przypominający stos rur budynek, który natychmiast kojarzy się z tym produktem. „Ten budynek biurowy i magazyn który zaprojektowaliśmy dla firmy zajmującej się dystrybucją specjalistycznych rur, miał być wizytówką ich siedziby. Poproszono nas jednak, byśmy zrobili to najmniejszym możliwym kosztem. Pojawił się pomysł, aby nawiązać do materiału, którym handlują, a którego nie można było bezpośrednio użyć na elewacji. Dlatego została ona wykonana z tanich, surowych arkuszy aluminiowych” – tłumaczył Robert Konieczny, szef katowickiej pracowni.

Projekt KWK Promes przykuł uwagę międzynarodowego grona ekspertów, zbierając szereg nagród. Kolejna – już druga w tym roku – wpadła w ręce zespołu katowickiej pracowni w ramach konkursu Design Educates Award. Projekt Gambit Office otrzymał srebro w kategorii „Architektura”.

Design Educates Award to organizowany od ośmiu lat konkurs, którego organizatorem jest polska organizacja non-profit Laka Foundation. W ramach konkursu przyznaje się złoto, srebro i brąz, a także specjalne wyróżnienia w kategoriach „Architektura” i „Design”. Jednym z pomysłodawców Design Educates Award, który zasiada też w jury, jest polski architekt Piotr Kuczia, właściciel pracowni Kuczia Architects.

Foto: Juliusz Sokołowski

W międzynarodowym jury tegorocznej edycji konkursu zasiadają światowej sławy architekci, wykładowcy i inni eksperci z dziedziny architektury i designu. Są to m.in. laureat Nagrody Pritzkera Toyo Ito, współzałożycielka biura architektonicznego MAD Architects Dang Qun, twórca branżowego portalu ArchDaily David Basulto, znany włoski architekt Carlo Ratti, a także polski projektant i artysta Oskar Zięta.

Projekt pracowni Roberta Koniecznego obsypany nagrodami

Architektom z KWK Promes zależało, aby mający pełnić dwojaką funkcję budynek był spójny architektonicznie i aby jego bryła nie była rozstrzelona. Jedna jego część – ze ściętym dachem – mieści przestrzenie biurowe. Środkowa, najniższa część funkcjonuje jako warsztat. Dalej przylega do niej wysoka, prostopadłościenna część i tu znajduje się magazyn.

Całość pokrywają specjalnie przycięte rulony z aluminium. To tani, łatwo dostępny materiał, który znacznie obniżył koszt budowy całego kompleksu. Bryła Gambit Office nawiązuje jednocześnie do otaczających biurowiec budynków mieszkalnych – tradycyjnych domów ze spadzistymi dachami, do których często przylegają proste budynki gospodarskie.

Srebro w ramach Design Educates Award to już drugie międzynarodowe wyróżnienie, jakie zdobył w tym roku Gambit Office. Pierwszym była nagroda jury w ramach konkursu A+ Awards, którego organizatorem jest serwis Architizer. Poprzednie lata przyniosły takie sukcesy jak nagroda w konkursie Pulse Award 2025 w kategorii „Budynki Publiczne” oraz tytuł „Budynku biurowego 2025 r.” w ramach konkursu Archello Awards.

Warto wspomnieć, że w kategorii „Architektura” w Design Educates Award brąz otrzymał jeszcze jeden, niezrealizowany jak dotąd projekt z Polski. Mowa o Porcie Polska, wcześniej znanym jako Centralny Port Komunikacyjny – projektu renomowanego biura architektonicznego Foster + Partners z Londynu.