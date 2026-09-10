Które miasta mają najlepsze warunki do życia dla kierowców jednośladów? W Europie takich ośrodków jest coraz więcej, a jednym z nich jest Warszawa. Tak wynika z najnowszego badania popularnego brytyjskiego portalu dla podróżników TimeOut. Stolica Polski wyprzedziła m.in. takie miasta jak Sztokholm, Frankfurt nad Menem czy Helsinki.

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Ranking: Miasta dla rowerzystów. Warszawa w czołówce

Na potrzeby publikowanego co roku raportu portalu TimeOut przeprowadzono ankiety wśród ponad 24 tys. mieszkańców miast z całego świata. Respondentów pytano o jakość infrastruktury rowerowej w ich miastach, a także o szereg innych warunków sprzyjających przemierzaniu miasta na rowerze.

Czołowa dwudziestka miast uzyskała najwięcej opinii wśród respondentów mówiących, że dany ośrodek dobrze lub znakomicie nadaje się do przemierzania jednośladem. Globalny ranking składa się z miast, które uzyskały w swoich krajach najwyższe noty.

W gronie 20 ośrodków miejskich z całego globu bardzo wysoką, bo szóstą pozycję zajęła Warszawa. Stolica Polski otrzymała notę 76,6 proc., co oznacza, że taki właśnie odsetek badanych mieszkańców Warszawy przyznał, że ich miasto jest przyjazne rowerzystom.

Autorzy raportu chwalą dobrze rozwiniętą sieć ścieżek rowerowych, których długość wynosi łącznie ok. 500 km. Zwracają uwagę też na szereg miejsc w warszawskim Śródmieściu, które znajdują się tuż obok tych ścieżek: Centrum Nauki Kopernik, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego z popularnym wśród mieszkańców i turystów ogrodem na dachu oraz Multimedialny Park Fontann.

Miasta na świecie najbardziej przyjazne rowerzystom

Liderem tegorocznego rankingu okazało się brytyjskie Cambridge, uzyskując notę 83,2 proc. Czołową pozycję udało mu się zyskać dzięki dość płaskiemu ukształtowaniu terenu i względnie suchej pogodzie, a także innowacyjnej infrastrukturze rowerowej z ogromnym, wielopiętrowym parkingiem rowerowym w centrum miasta. Jak wskazują autorzy raportu, jedna trzecia podróży odbywa się w Cambridge rowerem.

Na drugim miejscu uplasował się Montreal z notą 82,5 proc. Po mieście tym rowerami porusza się aż jedna czwarta mieszkańców, a to dzięki budowie osłoniętych i regularnie odśnieżanych zimą ścieżek rowerowych o łącznej długości 171 km. W całej metropolii znajduje się ponad 1000 km ścieżek.

Podium zamyka Kopenhaga z notą 79,2 proc. Z danych, do których dotarła redakcja TimeOut, wynika, że każdego dnia mieszkańcy stolicy Danii przemierzają 1,44 mln km, a to dzięki znakomitej infrastrukturze, którą rozwijano przez dekady.

Gęstej sieci ścieżek rowerowych towarzyszy szereg rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu. To m.in. ograniczenie prędkości do 20 km/h, specjalne nawierzchnie niesprzyjające przyspieszaniu, a także wąskie ulice.

Dalsze pozycje w pierwszej dziesiątce zajęły: Szanghaj, Wiedeń, Warszawa, Marrakesz, Tajpej, Sztokholm i Sewilla. Ponad połowę czołówki najbardziej przyjaznych miast dla rowerzystów tworzą zatem ośrodki europejskie. Na dalszych pozycjach – od 11 do 20 – znalazły się Seul, Medellín, Rotterdam, Helsinki, Abu Zabi, Orlando na Florydzie, Frankfurt nad Menem, Luksemburg, Lublana i Brasília.