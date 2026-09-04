Serwis przywołuje dane brytyjskiej sieci domów towarowych John Lewis, z których wynika, że liczba wyszukiwań odtwarzaczy CD wzrosła od lipca o 96 proc., a wiele popularnych modeli jest obecnie wyprzedanych.

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Wzrasta sprzedaż płyt CD. Najnowsze dane

Dane te pokrywają się z tymi dotyczącymi sprzedaży samych płyt CD przedstawionymi w tegorocznym raporcie firmy Luminate zajmującej się zbieraniem i analizą danych z branży muzycznej i filmowej. Z raportu wynika, że sprzedaż płyt kompaktowych wzrosła o 16 proc., podczas gdy w przypadku winyli wzrost ten wyniósł 2,4 proc.

Z kolei brytyjska sieć handlowa HMV sprzedająca m.in. wydawnictwa muzyczne podaje, że spieniężyła o 10 proc. więcej CD w ujęciu rok do roku dzięki temu, że artyści często udostępniają na tym nośniku unikalne treści. Jak zauważa The Guardian, istotny wpływ na wyniki sprzedaży ma fakt, że przeciętnie winyle są niemal trzykrotnie droższe niż płyty kompaktowe.

Po płyty CD coraz częściej sięgają młodzi ludzie

Przywołany przez serwis Tom Morgan-Freelander, zastępca redaktora naczelnego magazynu technologicznego „Stuff”, wyraźny wzrost zainteresowania płytami CD zauważył w ciągu ostatnich dwóch lat. Jego zdaniem po nośniki te sięgają osoby, które nie chcą już słuchać muzyki z telefonu. Szukają lepszej jakości w stosunkowo niskiej cenie.

Podobnego zdania jest Richard Farnell, prowadzący sklep muzyczny w Manchesterze, który przyznał, że kupujący płyty CD są coraz młodsi. – Wytwórnie zaczęły podnosić ceny płyt winylowych, przez co stały się one w dużej mierze niedostępne dla tej grupy wiekowej – powiedział.

Słowa rozmówców The Guardian potwierdzają klienci londyńskiego sklepu HMV, wśród których byli młodzi ludzie: nastolatkowie i dwudziestolatkowie. – Lubię je, bo są tańsze. Są o wiele bardziej kompaktowe [niż płyty winylowe] i uważam, że mają lepszą jakość niż telefon – przyznała 14-latka. Z kolei 27-letni mężczyzna powiedział: – To daje mi inne wrażenia. Czuję, jakbym słuchał twórczości artysty. Sprawia mi to radość.

Moda na technologię retro. Nowy trend wśród pokolenia Z

Eksperci, z którymi rozmawiał The Guardian, zwracają uwagę, że wzrost popularności płyt CD wpisuje się w szerszą modę na technologię retro. Katrina Mills, dyrektor ds. zakupów w dziale audio i obrazowania w John Lewis przyznała, że obserwuje wśród klientów coraz większe zamiłowanie do fizycznych nośników muzycznych, które napędza prawdziwy wzrost popularności odtwarzaczy CD.

Z kolei strateg marki Alexi Gunner zauważył, że powrót do fizycznych nośników muzycznych to swego rodzaju bunt. – Obecny stan rzeczy to platformy streamingowe i bezprzewodowe odtwarzanie muzyki na identycznych iPhone’ach. Wszystko to odebrało słuchaniu muzyki jej namacalną, sensoryczną jakość – zauważył.

Podobne zdanie wyraziła J’Nae Phillips, która na swoim blogu „Fashion Tingz” na platformie Substack pisze o trendach wśród pokolenia Z. – Kiedy muzyka jest praktycznie nieskończona i dostępna bez żadnych przeszkód, jest coś pociągającego w możliwości wyboru albumu, włożenia płyty i wysłuchania jej od początku do końca. Pokazanie, że interesuje cię muzyka jako przedmiot i doświadczenie, a nie tylko konsumowanie tego, co akurat poleca algorytm, wiąże się z pewnym prestiżem kulturowym – powiedziała.