W akcji obecnie bierze udział 18 instytucji. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) poinformowało o niej w specjalnym komunikacie.

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„Muzeum za 1 zł”. Te instytucje biorą udział w akcji MKiDN

Wśród 18 państwowych instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego są m.in.

Zamek Królewski w Warszawie,

Muzeum Narodowe w Krakowie,

Muzeum Narodowe w Warszawie,

Muzeum Narodowe w Poznaniu,

Muzeum Narodowe we Wrocławiu,

Muzeum Narodowe w Gdańsku,

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie,

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce,

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

W październiku dołączy do nich też Muzeum Zamkowe w Malborku.

„Muzeum za 1 zł”. Szczegóły akcji

Bilet za 1 zł uprawnia do wstępu na wystawy stałe w muzeach uczestniczących w akcji. Oferta obowiązuje przez cały rok, zgodnie z godzinami otwarcia i zasadami zwiedzania określonymi przez poszczególne instytucje. Program nie obejmuje wystaw czasowych, wydarzeń specjalnych, warsztatów, lekcji muzealnych ani innych dodatkowo płatnych aktywności. „W przypadku grup szkolnych należy wcześniej sprawdzić zasady rezerwacji i organizacji wizyty w wybranym muzeum. Opiekunowie, którzy nie spełniają kryterium wieku, kupują bilety zgodnie z cennikiem danego muzeum” – poinformowało MKiDN.

„Aby skorzystać z akcji należy wybrać muzeum z listy instytucji uczestniczących w programie, a następnie sprawdzić jego godziny otwarcia oraz zasady zakupu lub rezerwacji biletu. Bilet za 1 zł można kupić online lub w kasie muzeum, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej instytucji. Przy wejściu należy mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek” – napisano w komunikacie MKiDN.

Ministerstwo przekazało instytucjom środki na realizację programu w ramach stałej dotacji podmiotowej.