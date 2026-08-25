Ruszyła akcja „Muzeum za 1 zł”
W akcji obecnie bierze udział 18 instytucji. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) poinformowało o niej w specjalnym komunikacie.
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Wśród 18 państwowych instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego są m.in.
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Bilet za 1 zł uprawnia do wstępu na wystawy stałe w muzeach uczestniczących w akcji. Oferta obowiązuje przez cały rok, zgodnie z godzinami otwarcia i zasadami zwiedzania określonymi przez poszczególne instytucje. Program nie obejmuje wystaw czasowych, wydarzeń specjalnych, warsztatów, lekcji muzealnych ani innych dodatkowo płatnych aktywności. „W przypadku grup szkolnych należy wcześniej sprawdzić zasady rezerwacji i organizacji wizyty w wybranym muzeum. Opiekunowie, którzy nie spełniają kryterium wieku, kupują bilety zgodnie z cennikiem danego muzeum” – poinformowało MKiDN.
„Aby skorzystać z akcji należy wybrać muzeum z listy instytucji uczestniczących w programie, a następnie sprawdzić jego godziny otwarcia oraz zasady zakupu lub rezerwacji biletu. Bilet za 1 zł można kupić online lub w kasie muzeum, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej instytucji. Przy wejściu należy mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek” – napisano w komunikacie MKiDN.
Ministerstwo przekazało instytucjom środki na realizację programu w ramach stałej dotacji podmiotowej.
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