„Zapachowe Oscary”, jak przypomina Well.pl, przyznawane są od 1973 r. przez amerykańską organizację non-profit zrzeszającą perfumiarzy Fragrance Foundation, a także marki i sieci handlowe.

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„Zapachowe Oscary”, czyli Fragrance Foundation Awards

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od stycznia, a zwycięzcy ogłaszani w czerwcu podczas uroczystej gali. W rywalizacji mogą brać udział jedynie te zapachy, które miały premierę i trafiły do sprzedaży na rynku amerykańskim w poprzednim roku. W niektórych kategoriach „Zapachowe Oscary” przyznają członkowie Fragrance Foundation, a w innych – eksperckie panele złożone m.in. z perfumiarzy. Głos ma również publiczność, która w plebiscycie online wyznacza zwycięzców w kategoriach Wybór Konsumenta.

„Zapachowe Oscary 2026”. Oto najwięksi zwycięzcy

Wśród największych zwycięzców tegorocznych „Zapachowych Oscarów” znalazł się Dominique Ropion, perfumiarz urodzony w 1955 r. w Paryżu. Jest autorem takich zapachów jak Portrait of a Lady i Carnal Flower dla Frédérica Malle'a, Alien Thierry'ego Muglera, La Vie Est Belle Lancome czy Flowerbomb Viktor&Rolf.

Dominique Ropion stoi za trzema nagrodzonymi w tym roku kompozycjami. Stworzony przez niego zapach Portrait of a Lady zwyciężył w kategorii Hall of Fame, a Oud Voyager Toma Forda otrzymał nagrodę w kategorii ultraluksusowej. Statuetkę za najlepszy damski zapach oraz najlepszą kampanię reklamową roku otrzymał również stworzony przez francuskiego perfumiarza Miu Miu Miutine.

Drugim największym zwycięzcą „Zapachowych Oscarów 2026” został koncern L'Oreal, a przede wszystkim należący do niego dom mody Yves Saint Laurent. Jego YSL – Myself L'absolu otrzymał tytuł zapachu roku w kategorii męskiej i uniwersalnej luksusowej. Z kolei YSL Le Vestiaire des Parfums Muse skomponowany przez Marie Salamagne dostał jedną z najbardziej prestiżowych nagród konkursu: Perfume Extraordinaire of the Year.

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